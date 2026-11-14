Με έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και τοπικές λασποβροχές ξεκινά το Σαββατοκύριακο, ωστόσο το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά από την Κυριακή.

Σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, διατηρούνται οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι νοτιάδες, καθώς και η αφρικανική σκόνη ωστόσο από την Κυριακή οι άνεμοι στρέφονται σε βόρειους, φέρνοντας αισθητή πτώση του υδραργύρου, κυρίως στα βόρεια της χώρας, πριν επιστρέψουν και πάλι οι νοτιάδες από τα μέσα της νέας εβδομάδας.

Ειδικότερα, σήμερα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές θα δούμε το πρωί στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και το βόρειο Ιόνιο, από το μεσημέρι στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ αργότερα και στο βόρειο Αιγαίο, με μεμονωμένες καταιγίδες το βράδυ στα βορειοανατολικά.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, αισθητή θα είναι η αλλαγή του σκηνικού με επικράτηση βορείων ανέμων και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Στη βόρεια Ελλάδα το κρύο θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό, με τις μέγιστες τιμές να περιορίζονται στους 9 με 13 βαθμούς και τις ελάχιστες να πέφτουν έως και τον -1°C στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς και στα δυτικά και νότια από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Live η πορεία των ανέμων στη χώρα μας:

«Οι νοτιάδες και η αφρικανική σκόνη κάνουν πιο βαριά την ατμόσφαιρα»

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Κλέαρχου Μαρουσάκη, «με περισσότερες συννεφιές ο καιρός σήμερα και βροχές κυρίως προς τα δυτικά βορειοδυτικά. Ταυτόχρονα οι νοτιάδες και η αφρικανική σκόνη θα κάνουν πιο “βαριά” την ατμόσφαιρα».

«Πρόσκαιρη ανάσα από αυτή την βαριά ατμόσφαιρα την Κυριακή με τη βοήθεια και του βοριά, ενώ και η νέα εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από αυξημένη υγρασία, νοτιάδες και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες» προσέθεσε ο μετεωρολόγος.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη στο Facebook:

Υποχωρεί το κρύο από την Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, το βόρειο ρεύμα θα επιμείνει στο Αιγαίο με εντάσεις έως 5 μποφόρ, κρατώντας τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα στη βόρεια Ελλάδα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, φέρνοντας τοπικές βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο.

Η ψυχρή παρένθεση υποχωρεί γρήγορα, καθώς από την Τρίτη επικρατεί εκ νέου νότιο ρεύμα σε όλη τη χώρα. Οι θερμότερες αέριες μάζες θα οδηγήσουν σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη την επικράτεια, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων και περιορισμένα φαινόμενα.