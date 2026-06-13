Από το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Ιουνίου, η κακοκαιρία έχει κάνει την εμφάνισή της σε πολλές περιοχές της χώρας. Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι έπληξαν την Ελλάδα στα μέσα του Ιουνίου.

Ωστόσο, η κακοκαιρία θα είναι πρόσκαιρη, καθώς θα συνεχιστεί για λίγες ακόμη ώρες, όμως από το βράδυ του Σαββάτου αναμένεται η βελτίωση του καιρού.

Ειδικότερα, στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου έρχονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε live πως θα κινηθεί η κακοκαιρία:

Αναλυτικά η σημερινή πρόγνωση του καιρού

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρώτες ώρες στη Χαλκιδική και πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απόγευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο έως 6 και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29, τοπικά στα ηπειρωτικά 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες μέχρι νωρίς το απόγευμα, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 με 28, τοπικά στα ηπειρωτικά 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στις Κυκλάδες έως 6, τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 26 με 27, τοπικά στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Στα βόρεια (κυρίως περιοχή Λήμνου) μέχρι τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28, τοπικά στα νότια έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 14 Ιουνίου

Στην Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι – απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Δευτέρα 15 Ιουνίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι .

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στα νότια πελάγη θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 16 Ιουνίου

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.