Βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους προβλέπουν για σήμερα Τσικνοπέμπτη, οι μετεωρολόγοι.

Στην Αττική, νεφώσεις με βροχές αναμένονται κυρίως από τις μεσημεριανές ώρες, ενώ τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Αξίζει να σημειωθεί και η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Το βράδυ της Τετάρτης επικαιροποιήθηκε και το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο, σήμερα θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα σε Ιόνιο, σε Πελοπόννησο, δυτική Στερεά, ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δωδεκάνησα, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Θα υπάρξει και δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας, από το απόγευμα, φέρνοντας ισχυρά φαινόμενα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής στη χώρα.

Σε Red Code είναι ακόμα,Ηλεία, Αχαΐα και Σπάρτη και θα παραμείνουν έως και την Παρασκευή.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας :

Υπερχείλισε ρέμα στο Πικέρμι – Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους στο Πολύγωνο

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Αττική υπερχείλισε ρέμα στο Πικέρμι, ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν σε δρόμους στην περιοχή του Πολυγώνου.

Όπως έκανε γνωστό η αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λόγω υπερχείλισης του ρέματος Βάρδα στο Πικέρμι διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα στο Πολύγωνο λίγο μετά τη 01:00 λόγω καθίζησης, καθώς και από διάφορα φερτά υλικά λόγω της δυνατής βροχής, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, όπως και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Άστατος καιρός την Τσικνοπέμπτη

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, η Τσικνοπέμπτη (12/2), θα κυλήσει με άστατο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο αναμένεται ένα σύντομο διάστημα σχετικής βελτίωσης. Όπως εξηγεί, ανάμεσα στο σύστημα που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και σε εκείνο που θα προσεγγίσει από τα δυτικά προς το βράδυ, θα υπάρξει ένα «παράθυρο» πρόσκαιρης ύφεσης των φαινομένων. Παρά τη βελτίωση αυτή, επισημαίνει ότι η διαδοχική έλευση των δύο συστημάτων απαιτεί προσοχή.

✅Μπορεί να είναι άστατος ο καιρός την #Τσικνοπέμπτη σε μεγάλο μέρος της χώρας , όμως θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά . Έτσι όπως έρχεται το ένα… pic.twitter.com/y41U6yVbw7 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 10, 2026

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πιο αναλυτικά:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας (νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη)

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες

δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν, στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Από αργά το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.