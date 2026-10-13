Σε κλοιό σφοδρής κακοκαιρίας μπαίνει από σήμερα, Τρίτη, η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις πιθανές χαλαζοπτώσεις και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Τετάρτη.

Στο «κόκκινο» βρίσκονται η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, περιοχές για τις οποίες εκφράζεται έντονη ανησυχία, καθώς αναμένονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Παράλληλα, στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να φτάσουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Προειδοποίηση για βροχές ενός μήνα μέσα σε 48 ώρες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ορισμένες περιοχές, όπως η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, ενδέχεται να δεχθούν μέσα σε μόλις 48 ώρες ποσότητες βροχής (έως και 150 χιλιοστά τοπικά) που αντιστοιχούν ή και ξεπερνούν τον μέσο όρο ολόκληρου του Οκτωβρίου, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Σε χάρτες μάλιστα που ανάρτησε επισημαίνει τις περιοχές που θα βρεθούν σε κίνδυνο τις επόμενες ώρες:

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo) έχει κατατάξει το επεισόδιο βροχόπτωσης στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Το κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε ήδη από τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά μετατοπίζεται ανατολικά. Πιο αναλυτικά:

Έως αργά το απόγευμα της Τρίτης: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, δυτική Στερεά και δυτική/νότια Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι θα επηρεαστεί και η Χαλκιδική.

Από το απόγευμα της Τρίτης: Το βάρος πέφτει σε Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) και Εύβοια, με φαινόμενα μεγάλης διάρκειας.

Αργά το απόγευμα έως τη νύχτα της Τρίτης: Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα θα «χτυπήσουν» τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες. Στην Αττική ειδικότερα, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από αργά το απόγευμα.

Από τις βραδινές ώρες: Στο στόχαστρο θα βρεθεί η Κρήτη (Χανιά, Ρέθυμνο) και αργότερα τα Δωδεκάνησα.

Επισημαίνεται ότι στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ οι πολίτες στις περιοχές υψηλού κινδύνου καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, με συστάσεις που εξέδφωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Ήδη, καταστροφική χαλαζόπτωση σημειώθηκε στα βουνά του Πηλίου και συγκεκριμένα στην Μακρινίτσα. Δείτε βίντεο από το Forecast Weather:

Έντονα φαινόμενα και στην Αττική

Όπως ανέφερε στην πρόγνωση καιρού ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, η Αττική βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που θα δεχθούν έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 13/10 αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί, τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στην Εύβοια και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Τετάρτη 14/10, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όμως από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση. Οι μέγιστες τιμές της την Τρίτη 13/10, δεν θα ξεπεράσουν τους 22-23 °C στα ηπειρωτικά και τους 25-27 °C στις νησιωτικές περιοχές. Όσον αφορά στις μέγιστες θερμοκρασίες, αναμένεται να φτάσουν τους 20-22 °C. Παράλληλα σταδιακή ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στα πελάγη, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Οι καιρικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο:



O χάρτης πρόβλεψης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την Τρίτη το βράδυ:

To σύστημα «Ποσειδών» του ΕΛΚΕΘΕ προβλέπει ισχυρές βροχοπτώσεις και το πρωί της Τετάρτης:

Oι καιρικές συνθήκες στην Αττική

Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από το μεσημέρι της Τρίτης, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Η επιδείνωση θα συνεχιστεί όσο περνούν οι ώρες, με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται σταδιακά προς την ανατολική Ελλάδα.