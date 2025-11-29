Η Αττική και η Δυτική Ελλάδα μετρούν τις πληγές τους, έπειτα από μια νύχτα όπου η κακοκαιρία έκανε πολύ αισθητή την εμφάνισή της προκαλώντας πολύ σοβαρές υλικές ζημιές αλλά και καταστροφές. Η ισχυρή κακοκαιρία Adel συνεχίζει να επιμένει με τη χώρα, να μη μπορεί ακόμη να συνέλθει.

Σε ποιες περιοχές και σε ποια νησιά θα έχει σποραδικές καταιγίδες

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις το Σάββατο το κύριο μέτωπο της Αdel κινούμενο ανατολικότερα, θα επηρεάσει την ανατολική νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, από τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο μέχρι και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αυξημένη συννεφιά και ασθενείς βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, με σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Κρήτη και στη Θράκη. Το απόγευμα η κακοκαιρία θα αποδυναμωθεί σημαντικά, οι βροχές θα μειωθούν και ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 15-16 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 18 στα ανατολικά τμήματα και μέχρι 20 βαθμούς θα φτάσουν οι μέγιστες θερμοκρασίες στο νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βορειοδυτικοί 3-5, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με μικρή εξασθένηση.

Παράλληλα, σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται στα νησιά του Ιονίου, καθώς και κατά τόπους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σύμφωνα με το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το καιρικό σύστημα ADEL αναμένεται το Σάββατο (29-11-25) να περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι περιοχές όπου και σήμερα έχει ισχυρές βροχοπτώσεις σύμφωνα με το meteo.gr

Τεράστιος όγκος νερού χθες στα Τζουμέρκα και σε άλλες περιοχές

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς. Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

Δείτε live την κακοκαιρία

Προβλήματα στην Αττική από την κακοκαιρία Adel

Την Παρασκευή (28/11), η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στην Αττική, η οποία από τα ξημερώματα βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καταρρακτώδη βροχή, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Πολλές περιοχές πλημμύρισαν, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων και αντιμετώπιση περιστατικών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες, ενώ σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες παρέμειναν κλειστά σε αρκετές περιοχές λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ξέσπασε ξαφνική καταιγίδα με δυνατό άνεμο και χαλαζόπτωση. Μέσα σε δέκα μόλις λεπτά, η έντονη μπόρα δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε περιοχές όπως το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή και το Κερατσίνι, με αναφορές για ιδιαίτερα μεγάλο χαλάζι. Αντίστοιχα φαινόμενα σημειώθηκαν και σε Ασπρόπυργο, Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, συνοδευόμενα από πολύ ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση. Η κακοκαιρία ήρθε αιφνιδιαστικά, τη στιγμή που πολλοί πίστευαν πως το κύριο κύμα είχε ήδη περάσει.

Στην οδό Κοκκινάκη σημειώθηκε πτώση ευκαλύπτου, ενώ στην οδό Ελάτης ένα πεύκο έπεσε μέσα σε αυλή σπιτιού, παρασύροντας πυλώνα ηλεκτροδότησης και προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητο. Η περιοχή έμεινε χωρίς ρεύμα, με τα συνεργεία να εργάζονται για την αποκατάσταση. Επιπλέον, λόγω των ισχυρών ανέμων, μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε τέσσερα αυτοκίνητα στην Πειραιώς, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Αναλυτικές προβλέψεις της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

Β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Γενικά χαρακτηριστικά

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ιονίου, στη νότια Πελοπόννησο, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο ιόνιο και τις πρωινές ώρες στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 30-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 01-12-2025

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Τρίτη 02-12-2025

Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο ιόνιο θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία στο ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 03-12-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στο ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.