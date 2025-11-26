Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για έντονη κακοκαιρία, η οποία αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Παρασκευή. Το βαρομετρικό χαμηλό «Adel», που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπεται να κορυφωθεί την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, φέρνοντας ιδιαίτερα ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η δυτική Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα δεχτεί τα ισχυρά φαινόμενα, τα οποία θα ενισχυθούν σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από προηγούμενα επεισόδια κακοκαιρίας, όπως το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι η κακοκαιρία θα επηρεάσει και μεγάλα αστικά κέντρα, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα. Το σύστημα «Adel» αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένη αστάθεια και διαδοχικές βροχοπτώσεις σχεδόν σε όλη την επικράτεια, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, καθιστώντας την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Προβλέψεις ανά ημέρα και περιοχές υψηλού κινδύνου

Την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες την Κέρκυρα, τους Διαπόντιους, τους Παξούς και την Ήπειρο. Από το απόγευμα θα επεκταθούν στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, την Αιτωλοακαρνανία, καθώς και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν στην Ανατολική Μακεδονία, ενώ το δυτικό τόξο της χώρας θα δεχτεί τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις πριν την κορύφωση της κακοκαιρίας.

Δείτε την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Η Πέμπτη χαρακτηρίζεται από τον κ. Κολυδά ως η πιο δύσκολη ημέρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων τωννησιών του Ιονίου, της Ηπείρου, της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, της Θράκης, του ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Την Παρασκευή, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν σχεδόν παντού, με έντονη δραστηριότητα στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση3-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πιθανότητα πλημμυρών και περιοχές που κινδυνεύουν

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι οι πιο ευάλωτες περιοχές όσον αφορά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων περιλαμβάνουν την:

Κέρκυρα

Παξοί

Λευκάδα

Ιθάκη

Κεφαλονιά

Ζάκυνθος

Θεσπρωτίας – Πρέβεζας (δυτικά τμήματα)

Αιτωλοακαρνανίας (δυτικά τμήματα)

Ηλείας (δυτικά τμήματα)

Μεσσηνίας

Λακωνίας (νότια τμήματα)

Χαλκιδικής (ανατολικά τμήματα)

Σερρών (νότια τμήματα)

Δράμας (νότια τμήματα)

Καβάλας (και Θάσος)

Ξάνθης (νότια τμήματα)

Κομοτηνής

Ροδόπης

Χίος

Σάμος

Ικαρία

Κως

Χανίων (δυτικά τμήματα)

Αττικής και Θεσσαλονίκης (μικρότερη η πιθανότητα, όμως υπαρκτή)

Οι εκτιμώμενες βροχοπτώσεις για το τετραήμερο κυμαίνονται στο Ιόνιο από 200 έως 250 χιλιοστά, στην Ήπειρο από150 έως170 χιλιοστά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από 160 έως 180 χιλιοστά, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη από 200 έως250 χιλιοστά, και στο ανατολικό Αιγαίο από 200 έως 220 χιλιοστά. Στην Αττική προβλέπονται βροχοπτώσεις 70-90 χιλιοστών, ενώ στη Θεσσαλονίκη 100-120 χιλιοστά.

Κλειστά σήμερα ( 26/11) τα σχολεία του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας

Κλειστά θα μείνουν σήμερα, 26 Νοεμβρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας. Αυτό αποφασίστηκε σήμερα στο πλαίσιο του έκτακτου συντονιστικού που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο κεντρικής Κέρκυρας. Επίσης, κλειστό θα παραμείνει και το Πανεπιστήμιο στο νησί.

Το νησί βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή (28/11). Μάλιστα, σήμερα το πρωί αναμένεται στην Κέρκυρα ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά προκειμένου να ενισχύσει και να συνδράμει εφόσον χρειαστεί, την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πρόγνωση για σήμερα Τετάρτη 26-11-2025

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου: Κέρκυρα, Διαπόντιοι Νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Γενικά χαρακτηριστικά

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι Νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο, από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι Νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο και από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και στη νότια Εύβοια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και από αργά το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Από αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 27-11-2025

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 28-11-2025

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πρόγνωση για το Σάββατο 29-11-2025

Άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Πρόγνωση για την Κυριακή 30-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.