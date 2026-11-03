Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και ο κρατικός μηχανισμός λόγω της επέλασης του συστήματος κακοκαιρίας «Agneta», το οποίο πλήττει τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις επικίνδυνες καταιγίδες, τις τοπικές χαλαζοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για τμήματα της δυτικής, βόρειας και ανατολικής νησιωτικής επικράτειας.

Οι περιοχές στο επίκεντρο των φαινομένων

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, τα εντονότερα φαινόμενα κατανέμονται γεωγραφικά ως εξής:

«Κόκκινος» συναγερμός:

Κέρκυρα, Παξοί και τα παράκτια της Ηπείρου (πρόσκαιρα έως τις πρώτες πρωινές ώρες).

Δυτική, κεντρική και ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης).

Θράκη και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Λέσβος), όπου τα ισχυρά φαινόμενα διαρκούν έως το απόγευμα.

«Πορτοκαλί» συναγερμός:

Υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (έως το μεσημέρι).

Ήπειρος, δυτική Στερεά Ελλάδα, δυτική και νότια Πελοπόννησος (έως το απόγευμα).

Υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και Δωδεκάνησα (από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες).

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε διαδοχικές προειδοποιήσεις μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους της Θεσπρωτίας, της Πρέβεζας και των νησιών του Ιονίου. Μέσω των ειδοποιήσεων, απευθύνεται αυστηρή σύσταση για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων και πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, τα μετεωρολογικά δεδομένα καταγράφουν ενίσχυση των ανέμων που φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο, καθώς και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η εξέλιξη του καιρού σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Αναμένονται βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες με πιθανότητα τοπικής χαλαζόπτωσης κυρίως κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πρωτεύουσας θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Προβλέπονται κατά περιόδους βροχές, με τον υδράργυρο μεταξύ 11 και 16 βαθμών Κελσίου και βελτίωση του καιρού προς το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά στο ανατολικό Αιγαίο και σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Τις επόμενες ημέρες η κακοκαιρία θα υποχωρήσει στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο η πτώση της θερμοκρασίας θα παγιωθεί, με ενισχυμένους βοριάδες έντασης 6-7 μποφόρ στα πελάγη.

Live η πορεία της κακοκαιρίας στη χώρα:

Σοβαρά προβλήματα στα Δωδεκάνησα: Απεγκλωβισμοί και ζημιές

Το νοτιοανατολικό Αιγαίο βρέθηκε από χθες στην πρώτη γραμμή της κακοκαιρίας, με τη Ρόδο και την Κάλυμνο να καταγράφουν εκτεταμένες καταστροφές:

Διάσωση στη Λίνδο: Στη θέση Πολύστρατο, πυροσβεστικό κλιμάκιο 20 ατόμων με 7 οχήματα απεγκλώβισε με ασφάλεια τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους κι ένα ανήλικο παιδί, όταν το όχημά τους παρασύρθηκε σε ιρλανδική διάβαση.

Πλημμύρες και κλειστά σχολεία: Στον Αρχάγγελο, ορμητικά νερά υπερχείλισαν και παρέσυραν αυτοκίνητα, εισβάλλοντας σε καταστήματα. Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίστηκαν σε Αφάντου και στη νότια Ρόδο. Οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 τα ξημερώματα, ενώ με δημοτική απόφαση οι σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές στις πληγείσες ζώνες.

Βίντεο από τις πλημμύρες στην περιοχή του Αρχαγγέλου:

Κατολίσθηση στην Κάλυμνο: Στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά λόγω της έντονης βροχόπτωσης και ισοπέδωσε γκαράζ, σταματώντας ελάχιστα μέτρα μακριά από συγκρότημα κατοικιών.

Κλειστά σχολεία με απόφαση των Δήμων

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, σε αρκετές περιοχές, καθώς η κακοκαιρία «Agneta» αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί αποφάσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων στη Ρόδο, στην Κεντρική και Νότια Κέρκυρα, στη Λήμνο, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη.