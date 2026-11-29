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Η κακοκαιρία «Άργος» σφυροκοπά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και κατολισθήσεις στους δρόμους, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα δύσκολο 24ωρο.
Συγκεκριμένα, ο Ωρωπός καταγράφει τις μεγαλύτερες ζημιές και συσσωρεύσεις υδάτων στην περιφέρεια της Αττικής με αποτέλεσμα να έχουν κλείσει δρόμοι.
Παράλληλα, υπάρχει μια πληροφορία, ότι ναυτικός αγνοείται στη Μαρίνα Φλοίσβου, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα γύρω στις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής, ενώ επιχειρούσε να ασφαλίσει τα σχοινιά πρόσδεσης των ελλιμενισμένων θαλαμηγών. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό του.
Βίντεο από τη Λεωφόρο Θησέως στη Νέα Ερυθραία:
Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για σήμερα οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo.gr) αναβάθμισε το σημερινό επεισόδιο βροχόπτωσης στην ανώτατη κατηγορία 5 (Ακραία) της κλίμακας RPI, από την κατηγορία 4 που ίσχυε χθες, Σάββατο 28 Νοεμβρίου.
Στο στόχαστρο της κακοκαιρίας παραμένει και η Αττική, όπου έντονες είναι βροχοπτώσεις. Σημειώνεται μάλιστα πως το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην περιοχή της Αττικής έως τις 15:30 το μεσημέρι της Κυριακής καταγράφηκε στη Μαλακάσα, όπου έφτασε τα 105 mm. Οι υπόλοιπες περιοχές οι οποίες δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο νερού παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη.
Αλλεπάλληλα τα 112 και οι επεμβάσεις της Πυροσβεστικής
Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, εστάλησαν τρία προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, στις 14:05 στην Αττική, στις 14:18 στην Εύβοια και στις 14:26 στη Σκύρο.
Λίγο μετά τις 18:30 ήχησε το 112 και για τους κατοίκους της Λακωνίας. «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.
Στις 18:42 η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα και στους κατοίκους των Κυθήρων. «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Νήσο Κυθήρων από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας», γράφει το μήνυμα του 112.
Την ίδια ώρα, οι Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επεμβάσεις σε οκτώ Περιφέρειες της χώρας για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απομακρύνσεις αντικειμένων, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στη Δυτική Μακεδονία. Οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα.
Live η πορεία της κακοκαιρίας:
Από κάτω live όλες οι εξελίξεις των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Λόγω πτώσης δέντρου διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Βουλιαγμένης στο ύψος της οδού Πρίγκηπος Πέτρου στο ρεύμα προς Βούλα στην περιοχή της Γλυφάδας
Λόγω συσσώρευσης υδάτων διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Βραυρώνος στη θέση Βρύση Μαρκοπούλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
Λόγω συσσώρευσης υδάτων διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη στην περιοχή Πολυδένδρι Ωρωπού
Λόγω συσσώρευσης υδάτων διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παραλία Μαρκοπούλου στο ύψος της οδού Λεμεσού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή του Ωρωπού
Εύβοια: Κολώνα της ΔΕΗ ταλαντεύεται από τον αέρα
Απεγκλωβίστηκαν από αυτοκίνητο δύο άνθρωποι στην Εκάλη
Μέσα σε αυτοκίνητο, σε δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο, εγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι στην Εκάλη, καθώς η κακοκαιρία Άργος πλήττει την Αττική την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Οι πυροσβέστες τούς απομάκρυναν με ασφάλεια, ενώ στην Κηφισιά ένα μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε δύο ΙΧ, κόβοντας παράλληλα καλώδια ηλεκτροδότησης.
Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα βόρεια προάστια, με πλημμυρισμένα οδοστρώματα και διακοπές κυκλοφορίας.
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Εγκλωβισμένοι στα χιόνια 20 εκδρομείς σε ορεινό καταφύγιο της Κοζάνης
Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό περίπου 20 εκδρομέων που αποκλείστηκαν από τα χιόνια στο ορεινό καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου Κοζάνης, βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς η κακοκαιρία Άργος πλήττει με σφοδρότητα την περιοχή.
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Απαγορευτικό απόπλου: «Δεμένα» τα πλοία λόγω ανέμων έως 10 μποφόρ
Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα λόγω κακοκαιρίας
Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου σχολεία σε περιοχές της χώρας που πλήττονται από την κακοκαιρία Άργος, με τις δημοτικές Αρχές να προχωρούν σε αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κυκλοφοριακά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ήμερου Πεύκου, στην περιοχή του Πικερμίου.
Επίσης, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο ύψος του 63ου χιλιομέτρου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη Βοιωτία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής οδού, από τον κόμβο Οινόης-Δηλεσίου, στο ρεύμα προς Λαμία.
Παράλληλα, στην περιοχή Πολυδένδρι του Ωρωπού έχει διακοπεί, λόγω συσσώρευσης υδάτων, η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη.
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία καταγράφεται επίσης, λόγω συσσώρευσης υδάτων, σε τρία σημεία της λεωφόρου Ποσειδώνος:
– Στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα προς Πειραιά.
– Στο ύψος της οδού Κανάρη, στην περιοχή του Αλίμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
– Στο ύψος της οδού Γλαύκου, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Χιόνισε στα ορεινά της χώρας
Οι χιονοπτώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σε ορεινές περιοχές της χώρας.
Βίντεο από τα ορεινά της Φθιώτιδας:
Οι βροχοπτώσεις έδωσαν τη θέση τους στο χιόνι στα ορεινά της δυτικής Φθιώτιδας, με τις χιονοπτώσεις να καταγράφονται από τα 800 μέτρα υψόμετρο. Από τις 11:40 το πρωί της Κυριακής είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην Εθνική Οδό Λαμίας – Καρπενησίου, από το 61ο έως το 64,7ο χιλιόμετρο, στη Ράχη Τυμφρηστού.
Βίντεο από την πόλη της Καστοριάς:
Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό και στα Χάνια Πηλίου, καθώς χιονίζει από το πρωί, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα και με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο να μην παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.
Παρόλα αυτά, οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν προς το ορεινό Πήλιο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις καιρικές συνθήκες και να διατηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας.
Παράλληλα, συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων αν και όπου απαιτείται, καθώς η συνέχιση της χιονόπτωσης ενδέχεται να επηρεάσει την κατάσταση του οδοστρώματος.
Αγνοείται ναυτικός στη μαρίνα του Φλοίσβου που έπεσε στη θάλασσα
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του Λιμενικού στη μαρίνα του Φλοίσβου για τον εντοπισμό ναυτικού, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα γύρω στις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής, ενώ επιχειρούσε να ασφαλίσει τα σχοινιά πρόσδεσης των ελλιμενισμένων θαλαμηγών.
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Πλημμυρισμένοι δρόμοι και πτώσεις δέντρων στη Φθιώτιδα και στη Βοιωτία
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στον Δήμο Λοκρών, με την κυκλοφορία στον παράδρομο Προσκυνά-Θεολόγου να έχει διακοπεί λόγω υπερχείλισης ρεμάτων. Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων σε Λιβανάτες, ΟΣΜΑΕΣ και Σκάλα Αταλάντης, ενώ ο Δήμαρχος Θανάσης Ζεκεντές απηύθυνε έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων.
Στη Βοιωτία, πτώσεις δέντρων στον δρόμο Ορχομενού – Παύλου προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία, η οποία αποκαταστάθηκε μετά την επέμβαση συνεργείων του Δήμου. Στην κοινότητα Υψηλάντη, η υπερχείλιση τάφρου είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το οδόστρωμα, με μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας να επιχειρούν στο σημείο.
Σε χείμαρρο μετατράπηκε δρόμος στην Εκάλη
Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα στην οδό Μυρτιάς στην Εκάλη, με τον δρόμο να έχει μετατραπεί σε χείμαρρο, καθιστώντας ιδιαίτερα επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων.
Καθίζηση οδοστρώματος στα Πατήσια – Κλειστή η οδός Νικοπόλεως
Καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στην οδό Νικοπόλεως, στα Πατήσια, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Συγκεκριμένα, η διακοπή της κυκλοφορίας αφορά το τμήμα της οδού Νικοπόλεως από το ύψος της οδού Δούσμανη έως την οδό Πατησίων. Οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.
Καλλιάνος για θυελλώδεις ανέμους στην Αττική: «Μην παρκάρετε κάτω από μεγάλα δέντρα»
Ιδιαίτερη προσοχή στους κατοίκους της Αττικής για τις επόμενες ώρες συνιστά ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, καθώς η κακοκαιρία Άργος φέρνει σημαντική ενίσχυση των βοριάδων, με τις ισχυρές ριπές των ανέμων να αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης δέντρων και μεγάλων κλαδιών.
Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στη βόρεια Ελλάδα και σταδιακά επεκτείνονται νοτιότερα, με την έντασή τους στην Αττική να αυξάνεται από το απόγευμα της Κυριακής 29 Νοεμβρίου.
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Στο στόχαστρο η Αττική: Οι κρίσιμες ώρες και ο κίνδυνος πλημμυρών
Τα πρώτα έντονα φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους στο λεκανοπέδιο ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά τις 20:00, πλήττοντας διάφορες περιοχές (ενδεικτικά: Δροσιά, Παπάγου, Μάνδρα, Ψυχικό, Καλύβια, Άγιος Στέφανος, Περιστέρι). Στη Βούλα, η συσσώρευση υδάτων στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή (στο ύψος της Ιωάννη Μεταξά προς Πειραιά) προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί.
Για σήμερα Κυριακή, οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μέχρι και το απόγευμα, εκτιμώντας ότι οι δυσκολότερες ώρες θα εντοπιστούν νωρίς το πρωί και εκ νέου από το μεσημέρι έως νωρίς το βράδυ.
Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια βάσει των προγνωστικών μοντέλων ICON-EU και Swiss HD, το διάστημα από τις 13:00 έως τις 19:00 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τη βόρεια, βορειοδυτική και δυτική Αττική.
Στο επίκεντρο βρίσκονται η ευρύτερη ζώνη της Πάρνηθας έως τα όρια με τη Βοιωτία —συμπεριλαμβανομένων των Θρακομακεδόνων, του Αγίου Στεφάνου, της Αυλώνας και του Ωρωπού— καθώς και τα Βίλια με τις Ερυθρές. Σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να πέσουν τοπικά 50 έως 70 χιλιοστά βροχής σε μόλις έξι ώρες, όγκος νερού που αντιστοιχεί στη μέση βροχόπτωση ολόκληρου του Νοεμβρίου (ενδεικτικά, στο Τατόι ο μηνιαίος μέσος όρος είναι 60 χιλιοστά).
Έντονες βροχοπτώσεις προβλέπονται επίσης σε Αθήνα και Πειραιά, ενώ για τα νότια προάστια τα δύο μοντέλα διαφοροποιούνται: το ICON-EU εντοπίζει δεύτερο πυρήνα έντασης από τη Γλυφάδα έως τη Βουλιαγμένη, ενώ το Swiss HD μεταφέρει τον κύριο όγκο (άνω των 80 χιλιοστών) πάνω από τον Σαρωνικό. Παράλληλα, το βράδυ της Κυριακής αναμένονται χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα.