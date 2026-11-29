Η κακοκαιρία «Άργος» σφυροκοπά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και κατολισθήσεις στους δρόμους, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα δύσκολο 24ωρο.

Συγκεκριμένα, ο Ωρωπός καταγράφει τις μεγαλύτερες ζημιές και συσσωρεύσεις υδάτων στην περιφέρεια της Αττικής με αποτέλεσμα να έχουν κλείσει δρόμοι.

Παράλληλα, υπάρχει μια πληροφορία, ότι ναυτικός αγνοείται στη Μαρίνα Φλοίσβου, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα γύρω στις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής, ενώ επιχειρούσε να ασφαλίσει τα σχοινιά πρόσδεσης των ελλιμενισμένων θαλαμηγών. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό του.

Βίντεο από τη Λεωφόρο Θησέως στη Νέα Ερυθραία:

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για σήμερα οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo.gr) αναβάθμισε το σημερινό επεισόδιο βροχόπτωσης στην ανώτατη κατηγορία 5 (Ακραία) της κλίμακας RPI, από την κατηγορία 4 που ίσχυε χθες, Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Στο στόχαστρο της κακοκαιρίας παραμένει και η Αττική, όπου έντονες είναι βροχοπτώσεις. Σημειώνεται μάλιστα πως το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην περιοχή της Αττικής έως τις 15:30 το μεσημέρι της Κυριακής καταγράφηκε στη Μαλακάσα, όπου έφτασε τα 105 mm. Οι υπόλοιπες περιοχές οι οποίες δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο νερού παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη.

Αλλεπάλληλα τα 112 και οι επεμβάσεις της Πυροσβεστικής

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, εστάλησαν τρία προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, στις 14:05 στην Αττική, στις 14:18 στην Εύβοια και στις 14:26 στη Σκύρο.

Λίγο μετά τις 18:30 ήχησε το 112 και για τους κατοίκους της Λακωνίας. «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Στις 18:42 η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα και στους κατοίκους των Κυθήρων. «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Νήσο Κυθήρων από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας», γράφει το μήνυμα του 112.

Την ίδια ώρα, οι Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επεμβάσεις σε οκτώ Περιφέρειες της χώρας για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απομακρύνσεις αντικειμένων, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στη Δυτική Μακεδονία. Οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Από κάτω live όλες οι εξελίξεις των ακραίων καιρικών φαινομένων.