Δύσκολο αναμένεται να είναι το βράδυ του Σαββάτου καθώς έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πέρα από τις έντονες μπόρες, θα δούμε και θυελλώδεις ανέμους που τοπικά θα φθάσουν τα 10 μποφόρ, αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η οποία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε χθες, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, έδωσε στην κακοκαιρία την ονομασία «ΑΡΓΟΣ».

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν σήμερα το βράδυ κυρίως τη δυτική Ελλάδα, ενώ την Κυριακή το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί στα ανατολικά ηπειρωτικά, με την Αττική να περιλαμβάνεται στις περιοχές για τις οποίες εκδόθηκε «κόκκινη προειδοποίηση». Τη Δευτέρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Κρήτη.

Live η πορεία της κακοκαιρίας στη χώρα:

Για σήμερα, λοιπόν, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα (κόκκινη προειδοποίηση ).

). Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση ).

). Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση ).

). Από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στην Πιερία, τη Χαλκιδική, τη Λάρισα και τη Μαγνησία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα και Μαγνησία), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά Ελλάδα (Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα) και την Εύβοια.

Σταδιακά, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Κορινθία, την Αργολίδα, την ανατολική Αρκαδία και τη Λακωνία. Για όλες τις παραπάνω περιοχές έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Παράλληλα, στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φθάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ, με την ΕΜΥ να εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση και για την ένταση των ανέμων.

Live η πορεία των ανέμων στην Ελλάδα:

Πού θα δούμε χιόνια

Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, καθώς και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, για την οποία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση. Οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν, με την έντασή τους να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 9 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο να φθάνει τα 10 μποφόρ. Σε ισχύ θα παραμείνει η κόκκινη προειδοποίηση για τους ανέμους.

Το κύριο χαρακτηριστικό της 2ης φάσης, θα είναι η σταδιακή επικράτηση θυελλωδών βορείων ανέμων στο Αιγαίο, όπου μέχρι τις βραδινές ώρες της Κυριακής 29/11 θα φτάνουν σε ριπές τα 100 km/h και τοπικά στη θάλασσα των Κυθήρων τα 120 km/h, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον παρακάτω Χάρτη 2.

Meteo: «Σε εξέλιξη η 1η φάση της κακοκαιρίας με έντονα φαινόμενα»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η 1η φάση της κακοκαιρίας το Σάββατο 28/11, με τις βροχές και τις τοπικά έντονες καταιγίδες να συνεχίζονται στα δυτικά και βορειοανατολικά και έως το βράδυ να επηρεάζουν και τα κεντρικά τμήματα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 28/11 αναμένονται έντονα φαινόμενα σε Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 29/11, κατά τη 2η φάση της κακοκαιρίας, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο. Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα των βραδινών ωρών του Σαββάτου 28/11, και των μεσημεριανών ωρών της Κυριακής 29/11, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο 28/11, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική), ενώ για την Κυριακή 29/11 αναβαθμίζεται σε Κατηγορία 5 (Ακραία).

Παράλληλα, η θερμοκρασία την Κυριακή 29/11 θα σημειώσει σημαντική πτώση και θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά της ανατολικής χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας και βαθμιαία της Θεσσαλίας και πιθανόν της Κεντρικής Στερεάς με χαμηλότερο υψόμετρο. Στον παρακάτω Χάρτη 3 παρουσιάζεται το εκτιμώμενο συνολικό ύψος χιονιού για την Κυριακή 29/11/2026, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Κέρκυρα, Σύβοτα και Ηγουμενίτσα στη δίνη της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία «Άργος» πλήττει από το πρωί του Σαββάτου, κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, όπου έχουν ήδη καταγραφεί πλημμύρες, κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί, ενώ σταδιακά επεκτείνεται προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Οι περιοχές με τα σοβαρότερα προβλήματα έως τώρα είναι η Κέρκυρα, η Θεσπρωτία και η Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Στην Κέρκυρα καταγράφηκαν εκτεταμένες πλημμύρες, απεγκλωβισμοί, πτώσεις δέντρων, καταπτώσεις βράχων και υποχωρήσεις οδοστρώματος στις περιοχές Καρουμπάτικα, Άγιος Γεώργιος, Επισκοπιανά, Πετριτή, Βιταλάδες, Δραγωτικά και Μικρό Νησί.

Βίντεο από τον Άγιο Πέτρο στην Κέρκυρα:

Βίντεο από τον Άγιο Γεώργιο στην Κέρκυρα:

Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στην Ηγουμενίτσα, ενώ οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις δυσχεραίνουν τα έργα αποκατάστασης και στα Σύβοτα.

Στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, μεταξύ άλλων σε καλλιέργειες στις Οινιάδες.

Έκτακτα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας για την Κυριακή

Μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου επιβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής 29 Νοεμβρίου υποχρεωτική παύση των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και της διανομής και μεταφοράς προϊόντων και αντικειμένων με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα (delivery).

Το μέτρο αφορά όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που αφορούν κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων προστασίας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, το οποίο επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Παράλληλα, το Υπουργείο απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των περιοχών που αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα από την κακοκαιρία να εφαρμόσουν τηλεργασία, όπου αυτή είναι οργανωτικά εφικτή. Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους από την εργασία, παρέχεται στους εργοδότες των συγκεκριμένων περιοχών η δυνατότητα να μην καταχωρίζουν εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τις αλλαγές στην οργάνωση του χρόνου εργασίας.