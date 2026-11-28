Ισχυρές βροχές και καταιγίδες βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές της Αττικής με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα δύσκολο βράδυ και ένα ακόμη δυσκολότερο 24ωρο.

Λίγο μετά τις 20:00 έντονη ήταν η μπόρα στη Δροσιά, στην περιοχή του Παπάγου, στο Ψυχικό, στα Καλύβια Αττικής, στον Άγιο Στέφανο και στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με το meteo.gr ακόμα διανύουμε τη 1η φάση της κακοκαιρίας με τις βροχές και τις τοπικά έντονες καταιγίδες να συνεχίζονται στα δυτικά και βορειοανατολικά και έως το βράδυ να επηρεάζουν και τα κεντρικά τμήματα της χώρας. Τα έντονα φαινόμενα χτυπάνε κυρίως σε Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, κατά τη 2η φάση της κακοκαιρίας, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε Ανατολική Θεσσαλία, Αττική, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο.

Παράλληλα, η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει σημαντική πτώση και θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά της ανατολικής χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας και βαθμιαία της Θεσσαλίας και πιθανόν της Κεντρικής Στερεάς με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την κακοκαιρία «Άργος»

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η οποία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε χθες, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, έδωσε στην κακοκαιρία την ονομασία «ΑΡΓΟΣ».

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν σήμερα το βράδυ κυρίως τη δυτική Ελλάδα, ενώ την Κυριακή το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί στα ανατολικά ηπειρωτικά, με την Αττική να περιλαμβάνεται στις περιοχές για τις οποίες εκδόθηκε «κόκκινη προειδοποίηση». Τη Δευτέρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Κρήτη.

Live η πορεία της κακοκαιρίας στη χώρα:

Για σήμερα, λοιπόν, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στην Πιερία, τη Χαλκιδική, τη Λάρισα και τη Μαγνησία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα και Μαγνησία), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά Ελλάδα (Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα) και την Εύβοια.

Σταδιακά, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην Κορινθία, την Αργολίδα, την ανατολική Αρκαδία και τη Λακωνία. Για όλες τις παραπάνω περιοχές έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Παράλληλα, στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φθάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ, με την ΕΜΥ να εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση και για την ένταση των ανέμων.

Live η πορεία των ανέμων στην Ελλάδα:

Πού θα δούμε χιόνια

Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, καθώς και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη είναι η πιθανότητα να δούμε χιονισμένη την Πάρνηθα.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, για την οποία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση. Οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν, με την έντασή τους να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 9 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο να φθάνει τα 10 μποφόρ. Σε ισχύ θα παραμείνει η κόκκινη προειδοποίηση για τους ανέμους.

Ήχησε το 112 σε πέντε περιοχές

Έκτακτη προειδοποίηση από την Πολιτική Προστασία έφτασε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου (28/11) στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας λόγω της κακοκαιρίας «ΑΡΓΟΣ».

Το 112 ήχησε, προμηνύοντας ότι το σημερινό βράδυ θα είναι δύσκολο για τους πολίτες των δύο περιφερειακών ενοτήτων.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας

«Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από την νύχτα και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Βοιωτίας. Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ήχησε το 112 και για Μαγνησία, Eύβοια και Σποράδες

Και δεύτερο προειδοποιητικό μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας ήχησε αυτή τη φορά στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Μαγνησίας, Εύβοιας και των Σποράδων λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου.

Βίντεο από τη νεροποντή στην Εύβοια:

«Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από τη νύχτα και καθ’όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Π.Ε. Μαγνησίας και Π.Ε Σποράδων», αναγράφεται στο μήνυμα του 112.

Το μήνυμα του 112 για Σποράδες και Μαγνησία:

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από τη νύχτα και καθ’όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Π.Ε. #Μαγνησίας και Π.Ε #Σποράδων. ‼️ Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 28, 2026

Το μήνυμα του 112 για Εύβοια: