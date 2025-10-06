Αλλάζει πάλι ο καιρός για τις επόμενες 48 ώρες, με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Το χαμηλό βαρομετρικό με την ονομασία «Barbara» προέρχεται από τον κόλπο της Γένοβας και στο πέρασμά του, από τα δυτικά στα ανατολικά, θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως «πρόκειται για μία κλασική για την εποχή μεταβολή του καιρού, περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη».

Πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10

Ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

Πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τη Δευτέρα (06/10) αρχικά στα δυτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά. Πιθανόν από το απόγευμα στα βορειοανατολικά τα φαινόμενα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα είναι από νότιες διευθύνσεις, με ισχύ 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι στα δυτικά και βόρεια σε ανέμους βορείων διευθύνσεων μέχρι 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 19 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και 26 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε βίντεο που ανάρτησε για την πορεία της κακοκαιρίας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς:

Σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά νότιοι, μέχρι 4 μποφόρ, ενώ από το βράδυ θα είναι βορειοδυτικοί και θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.

Πρόβλεψη για την Τρίτη

Την Τρίτη προβλέπεται άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Βαθμιαία στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας.

Το χαμηλό βαρομετρικό, που οι Ιταλοί το ονόμασαν «Barbara» δεν πρόκειται να φέρει πλημμυρικά φαινόμενα στην Ελλάδα αλλά βροχές ήπιας έντασης, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.