Η κακοκαιρία Byron που σαρώνει πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα Μέγαρα, τη Νέα Πέραμο και τη Μάνδρα. Τα ξημερώματα οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, έλαβαν μήνυμα 112 να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων ή σε υψηλότερο όροφο, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που ήταν σε εξέλιξη.

Τα μηνύματα 112 ήταν απανωτά προς τη Μάνδρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στο Δήμο #Μάνδρας #Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Γυναίκα εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της

Οι σαρωτικές πλημμύρες, οι ορμητικοί χείμαρροι, κάλυψαν τους δρόμους σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο. Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία που ανέβασε ο Δημήτρης Βόρδος αντιδήμαρχος της περιοχής, μια γυναίκα προσπαθεί να απεγκλωβιστεί μόνη της από το όχημά της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει φουσκώσει το ποτάμι της περιοχής Καμάρα επειδή το νερό κατεβαίνει προς Λάκκα και Αλμύρες, και συστήνει στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία.

Ο ίδιος λίγο αργότερα ενημέρωσε ότι η γυναίκα είναι σώα και απεγκλωβίστηκε.

Μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική και τη Βόρεια Αττική, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό χάρτη.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm. Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από το απόγευμα της Πέμπτης 04/12 μέχρι το πρωί της Παρασκευής 05/12 έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.

Σφοδρές πλημμύρες στην Νέα Πέραμο – Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Δείτε live την εξέλιξη των καταιγίδων

Πρόγνωση για σήμερα Παρασκευή 05-12-2025

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Γενικά χαρακτηριστικά

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και Μαγνησίας), τις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες), στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα), στα Δωδεκάνησα και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 και στη Θράκη τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 και στη Θράκη έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νότια τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία (κυρίως στο νομό Λάρισας και Μαγνησίας), τις Σποράδες, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική

Στερεά και την Εύβοια και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από τις πρωινές ώρες βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από Χίο και νοτιότερα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα νότια τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα νότια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από δυτικές 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο 06-12-2025

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (και κυρίως στη Χαλκιδική, την Πιερία και την Ημαθία), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 07-12-2025

Στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 08-12-2025

Στην ανατολική ηπειρωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις δυτικές Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μόνο στην Εύβοια και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη 09-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, πλην της Εύβοιας, των Κυκλάδων και κυρίως της Κρήτης, όπου αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Kλειστή η Εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου

Από χθες το βράδυ είναι κλειστή η Εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου στα διόδια της Ελευσίνας εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron. Τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη χώρα και οι δρόμοι θυμίζουν ποτάμια.

Με φερτά υλικά έχει γεμίσει το οδόστρωμα, τα οποία καθιστούν δύσκολη και επικίνδυνη την κυκλοφορία των οχημάτων.

Κλειστοί είναι οι ακόλουθοι δρόμοι:

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.Στην οδό ‘Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό.

Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο

Συνεργεία επιχειρούν την απομάκρυνση των υλικών που έχουν κατέβει μαζί με τα νερά από το βουνό, καθώς δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα.