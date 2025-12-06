Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει αδιάκοπα να πλήττει τη Θεσσαλία, με τον Ενιπέα να έχει «ξεχειλίσει» από την πίεση των υδάτων μέσα στη νύχτα, προκαλώντας εκτεταμένη ανησυχία σε ολόκληρη την περιοχή.

Λίγο πριν τις 7 το πρωί, το 112 ενεργοποιήθηκε για τους κατοίκους της Υπέρειας, προειδοποιώντας τους να εγκαταλείψουν άμεσα τον οικισμό και να κινηθούν προς τα Φάρσαλα. Το μήνυμα ήταν σαφές:

«Αν βρίσκεστε στον οικισμό της Υπέρειας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα».

Μόλις 15 λεπτά αργότερα, ένα δεύτερο μήνυμα έφτανε στα κινητά των κατοίκων, ζητώντας εκ νέου την άμεση απομάκρυνση. Πολλοί έφυγαν από τα σπίτια τους όπως ήταν, χωρίς να προλάβουν να πάρουν προσωπικά αντικείμενα, φοβούμενοι τη γρήγορη άνοδο της στάθμης.

Αντίστοιχες οδηγίες δόθηκαν και σε άλλους οικισμούς της περιοχής: Λευκή, Ορφανή, Αμπελώνας, Φύλλο και Ηλία βρίσκονται επίσης σε καθεστώς επείγουσας εκκένωσης.

Κάτοικος της Υπέρειας δήλωσε νωρίτερα πως περίμεναν το σήμα του 112, καθώς γνωρίζουν από πρώτο χέρι πώς συμπεριφέρεται ο ποταμός σε ανάλογες καταστάσεις.

«Μας ειδοποίησαν να φύγουμε. Έχουμε ζήσει ξανά υπερχείλιση και ξέρουμε πότε τα πράγματα σοβαρεύουν. Περιμέναμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η στάθμη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπερχείλισε και ο Πηνειός

Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου το βράδυ της Παρασκευής 5/12.

Στο σημείο μετέβη η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, χωρίς να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.