Με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θελλώδεις ανέμους και χιόνια στα ορεινά αλλάζει το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας από την κακοκαιρία Erminio, που βάζει σε κόκκινο συναγερμό για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

Τα πρώτα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από σήμερα Τρίτη με περιοχές σε Πελοπόννησο, Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία να δέχονται ισχυρές καταιγίδες και ανέμους που θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Η Αττική θα επηρεαστεί την Τετάρτη με βροχές από την αρχή της ημέρας και περαιτέρω επιδείνωση του καιρού από το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί της Τρίτης, η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Μέτριοι και τοπικά ισχυροί νότιοι άνεμοι αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3-ώρου κατά το διάστημα 15:00 – 18:00 της Τρίτης, 31 Μαρτίου 2026. Ξεχωρίζει το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο τη Νότια Ιταλία που αναμένεται να προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας.

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 1 Απριλίου.

Η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Καιρού με κόκκινη προειδοποίηση για εννέα περιοχές.

Δείτε Live πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία:

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, το καιρικό σύστημα στη δυτική Μεσόγειο, με την ονομασία «Erminio» (όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας – Ομάδα Κεντρικής Μεσογείου), κινούμενο νοτιοανατολικά προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ειδικότερα την Τετάρτη, στην ανατολική χώρα, θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9, και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ:

Α. Την Τετάρτη (01-04-26) συγκεκριμένα από το ανωτέρω καιρικό σύστημα δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια βορειοανατολικά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β. Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τσατραφύλλιας: Αυξημένη πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών και στην Αττική, καθώς αναμένεται να πέσουν έως και 90 χιλιοστά βροχής.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: «Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοια επεισόδια έντονης βροχόπτωσης μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμη κι αν το συνολικό ύψος βροχής δεν φαίνεται τόσο ακραίο! Έως 90 mm βροχής στην Αττική. Κρίσιμος παράγοντας η ένταση. Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών… Τα προγνωστικά στοιχεία δίνουν για την Τετάρτη στην Αττική ύψη βροχής από 30 έως και 90 χιλιοστά, με τάση να επηρεάζεται περισσότερο το βόρειο και ανατολικό τόξο του Νομού. Ο μεγαλύτερος όγκος νερού φαίνεται να πέφτει μετά τις μεσημεριανές ώρες, μέχρι το βράδυ. Το εύρος αυτό από μόνο του δεν είναι αμελητέο, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι η ραγδαιότητα.

Αν μέρος αυτής της βροχής πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα με εντάσεις της τάξης των 20-40 mm ανά ώρα, ή και τοπικά υψηλότερες, τότε αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο».

Κολυδάς: Η «διπλή κυκλογένεση» στη Μεσόγειο φέρνει χειμώνα στην Ελλάδα

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, «η Τετάρτη και η Πέμπτη θα έχουν έντονα χειμωνιάτικο χαρακτήρα για την εποχή, με εκτεταμένη κακοκαιρία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, κατά τόπους έντονες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου την Τετάρτη ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, παραμένοντας σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η κακοκαιρία θα ενισχυθεί από ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που ανεβαίνει από τις ακτές της Αφρικής, αυξάνοντας τη δυναμική του συστήματος και την ένταση των φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα».

Σε νεότερη ανάλυσή του, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η ατμοσφαιρική εξέλιξη συνδέεται με μια ιδιαίτερα σπάνια μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από την Ευρώπη προς τη βόρεια Αφρική, φτάνοντας έως τη νότια Αλγερία και περιοχές του Σαχέλ.

«Ασυνήθιστη μεταφορά ψύχους για την εποχή»

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του, εξηγεί τον καιρό των επόμενων ημερών:

«Η ατμοσφαιρική εξέλιξη των επόμενων ημερών δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Το στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή είναι η εντυπωσιακή κάθοδος πολύ ψυχρών αερίων μαζών από την Ευρώπη, βαθιά προς τη βόρεια Αφρική, φτάνοντας έως τη νότια Αλγερία, στα όρια ακόμη και του Σαχέλ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη μεταφορά ψύχους για την εποχή και για τα γεωγραφικά αυτά πλάτη. Η εικόνα αποτυπώνεται καθαρά στις θερμοκρασιακές αποκλίσεις, όπου σε περιοχές της βόρειας Αφρικής, οι τιμές προβλέπεται να βρεθούν ακόμη και 15 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Εκεί όπου συνήθως επικρατούν θερμοκρασίες κοντά στους 25 βαθμούς, ενδέχεται να καταγραφούν τιμές γύρω στους 10».

«Αυτό ακριβώς το ψυχρό απόθεμα, καθώς θα μετατοπίζεται Α-ΒΑ από τη νότια Αλγερία προς τη Λιβύη, φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει τη γενεσιουργό αιτία για ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, σαφώς πιο κρίσιμο για την περιοχή μας. Σε αντίθεση με το πρώτο σύστημα της κεντρικής Μεσογείου, αυτό το δεύτερο χαμηλό θα διαμορφωθεί πολύ κοντά στις ακτές της Αφρικής, σε περιβάλλον έντονων θερμοβαθμίδων και ισχυρής δυναμικής υποστήριξης από την ανώτερη ατμόσφαιρα. Εφόσον οργανωθεί επαρκώς, θα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί προς τη χώρα μας, μεταφέροντας μεγάλο φορτίο υγρασίας και δημιουργώντας προϋποθέσεις για πιο επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Με άλλα λόγια, το πραγματικά ανησυχητικό σενάριο δεν είναι μόνο η αρχική κυκλογένεση στη δυτική ή κεντρική Μεσόγειο, αλλά η μεταγενέστερη ανατροφοδότηση του συστήματος πάνω από τη βόρεια Αφρική. Εκεί, η σπάνια εισβολή ψύχους σε συνδυασμό με τη δυναμική του ανώτερου χαμηλού μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση ενός δεύτερου, πιο επικίνδυνου βαρομετρικού, το οποίο στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς την ανατολική Μεσόγειο και ενδεχομένως προς την Ελλάδα».

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 29, 2026

Καλλιάνος: Δύο τα χαμηλά βαρομετρικά που θα χτυπήσουν τις επόμενες ημέρες με καταιγίδες

Από την πλευρά του, όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, «το διήμερο Πρωταπριλιάς και 2ης Απριλίου, χαμηλό βαρομετρικό προερχόμενο από τη νότια Ιταλία θα χτυπήσει το Ιόνιο, ενώ χαμηλό βαρομετρικό από τη βόρεια Λιβύη θα σαρώσει το Αιγαίο. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο καιρός να «χαλάσει» και να σημειωθούν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι. Η συνύπαρξη δύο διαφορετικών βαρομετρικών στην ίδια χώρα, δημιουργούν νέες συνθήκες και περιβάλλον αμοιβαίας δυναμικής αλληλεπίδρασης με αποτέλεσμα τα φαινόμενα να ενισχυθούν. Η συνύπαρξη και η αλληλεπίδρασή τους θα προκαλέσει εντονότερες βροχές και καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων, ριπές μεγάλης έντασης και σημαντικές διαφορές φαινομένων σε μικρές αποστάσεις».

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί ακόμη πως αυτό το φαινόμενο έχει υπάρξει ξανά στην Ελλάδα, και απλά χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις.

Τι είναι οι Medicanes – Το σπάνιο φαινόμενο που προβληματίζει τους επιστήμονες

Οι λεγόμενοι «medicanes» (από το Mediterranean hurricanes) είναι σπάνιοι κυκλώνες της Μεσογείου που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παρόμοια με τους τροπικούς τυφώνες, παρά το γεγονός ότι σχηματίζονται σε μια περιοχή όπου τέτοια συστήματα θεωρούνται ασυνήθιστα.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση τόσο της συχνότητας, όσο και της έντασής τους. Παρόλο που δεν έχουν το μέγεθος των ωκεάνιων τυφώνων, μπορούν να προκαλέσουν έντονα φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές.

Πρόκειται για μεσογειακούς κυκλώνες μικρής χωρικής κλίμακας, με διάμετρο συνήθως έως 100 χιλιόμετρα στο κέντρο τους. Ορισμένα συστήματα εμφανίζουν ακόμη και το χαρακτηριστικό «μάτι», δίνοντάς τους οπτικά μεγάλη ομοιότητα με τους τροπικούς τυφώνες.

Η δημιουργία των medicanes συνδέεται με συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Συχνά εμφανίζονται όταν αποκομμένα βαρομετρικά χαμηλά ή Αυλώνες ψυχρού αέρα κατέρχονται από τον βορρά προς τη Μεσόγειο, προκαλώντας έντονες θερμοβαθμίδες. Καθοριστικό ρόλο παίζει η θερμοκρασία της θάλασσας, καθώς η λανθάνουσα και αισθητή θερμότητα των θαλάσσιων υδάτων τροφοδοτεί τα συστήματα και ενισχύει την έντασή τους. Αντίθετα, όταν κινούνται πάνω από την ξηρά, εξασθενούν γρήγορα λόγω απώλειας της πηγής ενέργειάς τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ένταση των medicanes μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τη δομή της τροπόπαυσης πάνω από το κέντρο τους. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν καταγραφεί περίπου 21 περιστατικά στη Μεσόγειο, με πιο χαρακτηριστικά τον μεσογειακό κυκλώνα του Ιανουαρίου 1995 και τον ισχυρό medicane του Νοεμβρίου 2011.

Ο κυκλώνας του 2011 προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές και απώλειες ανθρώπινων ζωών σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα αυτών των σπάνιων μεσογειακών φαινομένων.

Σε συναγερμό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών και χιονοπτώσεων, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ο καιρός σήμερα Τρίτη 31/03

Αρχικά αναμένονται βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα Επτάνησα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και τοπικά στα ορεινά της Κρήτης. Στη συνέχεια, θα επεκταθούν στα κεντρικά τμήματα της χώρας, κυρίως στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, και τοπικά στη Στερεά Ελλάδα και στην Εύβοια. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίο. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση χαλαζοπτώσεων στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα για λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρική χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία 0 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 17, στην Ήπειρο από 1 έως 13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 1 έως 18, στην Πελοπόνησσο από 2 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν νωρίς το πρωί από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Στην Αττικής αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, αλλά στη συνέχεια θα στραφούν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς.

Ο καιρός την Τετάρτη 01-04-2026

Κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά, με μεγάλη διάρκεια και ένταση, από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το απόγευμα στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια), στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια πελάγη σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 02-04-2026

Άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), από το πρωί στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών, από το μεσημέρι στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια), από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς και αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια ορεινά θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και μόνο στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 03-04-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα νότια 7 και από το μεσημέρι θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.