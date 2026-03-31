Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της κακοκαιρίας «Erminio» που απειλεί να πλήξει τη χώρα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ, στο στόχαστρο θα βρεθούν πολλές περιοχές, αναμεσά τους και η Αττική, για την οποία «από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ θα υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση».

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να συνεδριάσει η Πολιτική Προστασία, προκειμένου να αποφασιστεί ποια σχολεία θα κλείσουν και ποια θα είναι τα νέα μέτρα προστασίας που θα ληφθούν.

Μέχρι στιγμής, υπάρχει ειδοποιήση μόνο για τα σχολεία της Ρόδου και του Καστελλόριζου.

Κλειστά θα είναι αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου όλα τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη.

Η αναστολή αφορά δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες σε όλες τις βαθμίδες, τους παιδικούς σταθμούς, τα Ειδικά σχολεία, το Δημοτικό Ωδείο, τα ΚΔΑΠ, καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικά και δημιουργικά εργαστήρια.

Επίσης, ο Δήμος Μεγίστης ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την Πέμπτη 2 Απριλίου, προληπτικά και για την ασφάλεια των μαθητών.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας «Erminio»:

Η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Καιρού με κόκκινη προειδοποίηση για εννέα περιοχές

Το καιρικό φαινόμενο με την ονομασία «Erminio» (όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας – Ομάδα Κεντρικής Μεσογείου), κινούμενο νοτιοανατολικά προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ειδικότερα την Τετάρτη, στην ανατολική χώρα, θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9, και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ:

Α. Την Τετάρτη (01-04-26) συγκεκριμένα από το ανωτέρω καιρικό σύστημα δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια βορειοανατολικά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β. Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τι είναι το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων που θα φέρει ισχυρές καταιγίδες στην Αττική

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «το φαινόμενο της σύγκλιση ανέμων (atmospheric convergence) που θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική…».

Από αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη 1η Απριλίου, στην Αττική θα εκδηλωθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence), το οποίο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «αναγκάζει τον αέρα να ανυψωθεί, να ψυχθεί και να κορεστεί, οδηγώντας στη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών».

«Η σύγκλιση στην επιφάνεια συνδέεται με ανοδικές κινήσεις καθ’ ύψος, ενισχύοντας τη νεφοποίηση και την αστάθεια. Με την επιπλέον υγρασία που μεταφέρει το νοτιοανατολικό ρεύμα από το Αιγαίο, τα φαινόμενα αποκτούν διάρκεια, με επίμονες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Χρειάζεται προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου η σύγκλιση επιμένει!» γράφει ακόμη στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

Δείτε την σχετική ανάρτηση: