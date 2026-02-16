Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, προβλέπει για σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η ΕΜΥ.

Επίσης παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα στο ανατολικό Αιγαίο και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 14 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Κακοκαιρία «εξπρές» με ισχυρές καταιγίδες αύριο Τρίτη

Ωστόσο αύριο Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, έρχεται κακοκαιρία «εξπρές», σύμφωνα με την πρόβλεψη του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, ο οποίος όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, θα προκύψει από ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα οργανωθεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί ανατολικά – νοτιοανατολικά, προσεγγίζοντας και διασχίζοντας τις βόρειες περιοχές της χώρας μέσα σε 24–36 ώρες. Η πίεση στο κέντρο του χαμηλού εκτιμάται κοντά στα 995 hPa, με πιθανή περαιτέρω εμβάθυνση έως και τα 992–991 hPa.

Το σύστημα θα συνοδεύεται από κυκλωνική κυκλοφορία, ευνοώντας έντονη ανοδική κίνηση και ανάπτυξη κατακόρυφων νεφικών μαζών.

Σύμφωνα λοιπόν, με την παραπάνω πρόβλεψη του μετεωρολόγου, αύριο Τρίτη, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα πιο επίμονα και δυνητικά ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε τμήματα των Επτανήσων, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο, στα Κύθηρα, στη Δυτική και Νότια Κρήτη – κυρίως στη νοτιοδυτική –, στη Θράκη, στο βορειοανατολικό και ανατολικό Αιγαίο έως και τα Δωδεκάνησα, καθώς και πιθανώς σε τμήματα των νοτίων Κυκλάδων.

Σε επιμέρους περιοχές, όπως η νοτιοδυτική Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η νοτιοδυτική Κρήτη, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ραγδαία, με τοπικά ύψη βροχής που μπορεί να ξεπεράσουν τα 70–80 χιλιοστά.

Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 6–8 μποφόρ, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο δυτικοί – νοτιοδυτικοί 6–8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο νότιοι – νοτιοδυτικοί 5–7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά από 14 έως 15, στα ανατολικά ηπειρωτικά από 16 έως 18 και στα νησιωτικά τμήματα από 15 έως 19 βαθμούς. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείεται να επηρεαστούν παροδικά και ημιορεινές περιοχές.

Παράλληλα ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι δεν αναμένονται ακραία συνολικά ύψη βροχής, οι καταιγίδες ενδέχεται να δώσουν μεγάλες ποσότητες νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Με δεδομένο ότι πολλά εδάφη παρουσιάζουν ήδη υψηλό βαθμό κορεσμού, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για μικρής κλίμακας κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ιρλανδικών διαβάσεων, υπέρβαση της παροχετευτικής ικανότητας μικρών ρεμάτων, λιμνάζοντα ύδατα σε αστικές περιοχές και αποσταθεροποίηση επιχωμάτων.

Συνιστάται αυξημένη επιτήρηση σε ρέματα, χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου και περιοχές με ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων.

Θυελλώδεις ριπές ανέμων και σκόνη από τη Σαχάρα χθες Κυριακή

Εν τω μεταξύ, χθες Κυριακή (15/2), από το μεσημέρι και έπειτα, καταγράφηκαν θυελλώδεις ριπές ανέμων στην Κρήτη, στα ανατολικά και νότια τμήματα του νησιού ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης από τη Σαχάρα στην Κρήτη.

Υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης από τη Σαχάρα, καταγράφηκαν επίσης σε μεγάλο μέρος της χώρας το μεσημέρι της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου όπως διακρίνεται και από τη δορυφορική εικόνα του Ευρωπαïκού δορυφόρου MTG της EUMETSAT.

Σύμφωνα με το σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr στο Ρέθυμνο, οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπέρασαν τα 460 μg/m³ στις 13:30 της Κυριακής 15/02.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφηκαν σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπέρασαν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα όπως διακρίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Τέσσερις ερωτήσεις – απαντήσεις για τη μεταφορά ερημικής σκόνης

1. Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης της 15ης Φεβρουαρίου 2026;

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του σταθμού καταγραφής σωματιδίων που λειτουργεί η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Ρέθυμνο, οι μέγιστες συγκεντρώσεις έφθασαν στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, τιμή που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως υψηλή. Ταυτόχρονα λασποβροχές σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η σκόνη κάλυψε και χιονοσκεπείς επιφάνειες των ελληνικών βουνών όπως στα Καλάβρυτα, στον Παρνασσό αλλά και στην Τύμφη.

2. Πόσα επεισόδια μεταφοράς σκόνης έχουν σημειωθεί μέσα στο 2026;

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, και σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις του σταθμού καταγραφής σωματιδίων που λειτουργεί η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Ρέθυμνο, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 7 επεισόδια, εκ των οποίων δύο αξιολογούνται ως πολύ σημαντικά:

07/01/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

21-22/01/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 318 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

26/01/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 271 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

29/01/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 105 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

31/01-01/02/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 434 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

05-07/02/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 157 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

15/02/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

3. Ποσό συχνά βλέπουμε επεισόδια σκόνης μέσα στον χειμώνα;

Παρόλο που στη περιοχή μας τα περισσότερα επεισόδια μεταφοράς ερημικής σκόνης σημειώνονται την άνοιξη, επεισόδια εμφανίζονται και τους χειμερινούς μήνες, αλλά με πολύ μικρότερη συχνότητα. Σημαντικά επεισόδια σκόνης μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους είχαν σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2014, 2019 και 2021 καθώς τον Φεβρουάριο του 2015.

4. Πόσο αξιόπιστα προβλέπουν τα μοντέλα τη μεταφορά σκόνης στην Ανατολική Μεσόγειο;

Η Μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συνεισφέρει αδιάλειπτα από το 2015 με επιχειρησιακές προγνώσεις μεταφοράς σκόνης, μέσω του μοντέλου DUST/METEO, στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System (SDS-WAS). Η συμμετοχή αυτή εντάσσει τη Μονάδα ΜΕΤΕΟ σε ένα παγκόσμιο δίκτυο επιχειρησιακών κέντρων, τα οποία παρέχουν προγνώσεις και αξιολογήσεις επεισοδίων σκόνης.

Σε πρόσφατη ανεξάρτητη επιστημονική μελέτη* αξιολογήθηκε, για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα, η ικανότητα 11 επιχειρησιακών μοντέλων μεταφοράς σκόνης, μεταξύ των οποίων και το DUST/METEO (NOA-WRF-CHEM), να προβλέπουν τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, σε σύγκριση με πραγματικές μετρήσεις από σταθμούς στην Κύπρο, την Ελλάδα (Φινοκαλιά Κρήτης) και το Ισραήλ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μοντέλων διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την περιοχή και την ένταση του επεισοδίου. Κανένα μοντέλο δεν υπερέχει σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο ξεχωρίζουν ορισμένα συστήματα που παρουσιάζουν σταθερά καλή συμπεριφορά.

Το DUST/METEO, το περιφερειακό μοντέλο πρόγνωσης σκόνης που αναπτύσσεται και λειτουργεί από τη Μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφεται στη μελέτη μεταξύ των καλύτερων μοντέλων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια έντονων επεισοδίων σκόνης:

Σε ακραία επεισόδια πέτυχε την υψηλότερη συσχέτιση από όλα τα μοντέλα στη Φινοκαλιά Κρήτης, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τον χρονισμό των ισχυρών επεισοδίων.

Σε περιοχές έντονης επιβάρυνσης, όπως το Ισραήλ, το DUST/METEO παρουσίασε πολύ καλή ικανότητα εντοπισμού των επεισοδίων, με υψηλές συσχετίσεις και ανταγωνιστικά σφάλματα σε σύγκριση με διεθνή μοντέλα.

Κατά την ανάλυση επιβεβαιωμένων ημερών σκόνης, το NOA-WRF συγκαταλέγεται σταθερά στα δύο κορυφαία μοντέλα (από τα 11 που εξετάστηκαν), μαζί με αντίστοιχο μοντέλο που εκτελεί η NASA.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι το NOA-WRF τείνει να αποδίδει καλύτερα τη χρονική εξέλιξη και την ένταση των ισχυρών επεισοδίων, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τη λειτουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο καιρός σήμερα

Σε ότι αφορά τον σημερινό καιρό, οι κατά τόπους προβλέψεις της ΕΜΥ, ανά την επικράτεια, είναι οι ακόλουθες:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και από το βράδυ στη δυτική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι και τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το βράδυ. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα μέχρι και τις πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νοτιοδυτικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 17-02-2026

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πυκνές. Τα φαινόμενα, που πιθανώς στα δυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά, σταδιακά από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 που από τις προμεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν στο Ιόνιο τοπικά τα 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, που από τις βραδινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15, στα δυτικά τους 14 με 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 09 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-02-2026

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη Θράκη και την Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα τοπικά θα αυξηθούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-02-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που αργά το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2026

Αρχικά στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.