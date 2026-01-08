Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, με τους ισχυρούς ανέμους να φτάνουν κατά τόπους τα 8 έως 9 μποφόρ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά βρίσκονται σε ισχύ περιορισμοί στον απόπλου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται μόνο τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια προς άλλες νησιωτικές περιοχές έχουν ανασταλεί προσωρινά, έως τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Στον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια έχουν διακοπεί μέχρι νεωτέρας.

Ραφήνα – Λαύριο

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ απαγόρευση απόπλου παραμένει σε ισχύ και από το λιμάνι του Λαυρίου.

Κλειστές εξακολουθούν να είναι και οι πορθμειακές γραμμές:

Φανερωμένη Σαλαμίνας – Μέγαρα

Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα

Κεραμωτή – Θάσος

Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα

Ρίο – Αντίρριο

Κυλλήνη – Ζάκυνθος.

Το Λιμενικό καλεί τους επιβάτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν σήμερα (8/1) να επικοινωνούν, πριν από την αναχώρησή τους, με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εξέδωσε λίγο πριν τις 21:00 χθες το βράδυ, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, ενημερώνοντας για την εκδήλωση έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο τις επόμενες 6 έως 8 ώρες. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τις περιοχές γύρω από τον ποταμό Λούρο και τα Σύβοτα, όπου ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων είναι αυξημένος.

Στην Ηγουμενίτσα, λίγο πριν από τις 21.00 το βράδυ, εκδηλώθηκε ισχυρή καταιγίδα με σφοδρή βροχόπτωση, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η κακοκαιρία επηρέασε και τις αερομεταφορές, καθώς ματαιώθηκε η άφιξη της απογευματινής πτήσης από την Αθήνα προς τα Ιωάννινα. Το αεροσκάφος επέστρεψε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», χωρίς να επιχειρήσει προσγείωση, αφήνοντας δεκάδες επιβάτες χωρίς δυνατότητα μετάβασης στον προορισμό τους. Παράλληλα, επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο Αεροδρόμιο Ιωαννίνων, αναζητώντας εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης ή προσωρινή διαμονή.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου έχει θέσει σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε επαγρύπνηση.

Τα εντονότερα προβλήματα καταγράφονται στα Βόρεια και Κεντρικά Τζουμέρκα, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στα δίκτυα ύδρευσης, κυρίως στην περιοχή του Καταρράκτη, από την οποία υδρεύονταν αρκετά χωριά.

Μικρότερης κλίμακας ζημιές αναφέρονται σε περιοχές του Ζαγορίου, της Κόνιτσας, του Πωγωνίου και της Θεσπρωτίας. Συνολικά, 35 μηχανήματα έργου επιχειρούν σε διάφορα σημεία για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Την ίδια ώρα, οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς βρίσκονται σε οριακό επίπεδο, με τον Καλαμά να υπερχειλίζει στην περιοχή της Κορύτιανης, προκαλώντας πλημμύρα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Επιπλέον, καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων σε Πέρδικα και Γραικοχώρι, καθώς και στον κάμπο της Σκάλας Φιλιατών, με μία περίπτωση να αφορά όχημα.

Οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και καλούν τους κατοίκους να ενημερώνονται αποκλειστικά από τα επίσημα κανάλια της Πολιτικής Προστασίας και να τηρούν τις οδηγίες για την ασφάλειά τους.

Η κακοκαιρία χτυπά από χθες το βράδυ την περιοχή, ενώ σήμερα στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, η ΕΜΥ κάνει λόγο για επικίνδυνα φαινόμενα που θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο.

Χιόνια και στα βουνά της Ηπείρου



Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: Για αυτές τις περιοχές εκδόθηκε κόκκινη προειδοποίηση για καταιγίδες

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Για σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

Β. Στην Ήπειρο (κυρίως Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)

Γ. Στη Δυτική Στερεά (κυρίως Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

Δ. Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Για Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

Α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

Β. Στην Ήπειρο (κυρίως Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

Γ. Στη Δυτική Στερεά (κυρίως Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

Δ. Στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Ε. Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τα ισχυρά φαινόμενα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (8/1) αναμένεται βαθμιαία να εξασθενήσουν, ωστόσο προβλέπεται διατήρηση της κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με διαφορετικά κατά τόπους.

O γνωστός μετεωρολόγος Νίκος Καντερές αναφέρεται στους ισχυρούς ανέμους και προειδοποιεί όσους οδηγούς μετακινηθούν μέσω της Εθνικής οδού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Πρόγνωση για σήμερα Πέμπτη 08-01-2026

Προειδοποιήσεις

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας), τη δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι έντασης 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Γενικά χαρακτηριστικά

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταγίδες κυρίως στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά έως 8 με 9 μποφόρ, πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βορειοδυτικά θα φτάσει τους 09 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και πρόσκαιρα στην Ήπειρο σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ιόνιο 8 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στα νότια έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στη νότια Πελοπόννησο πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση μετά το μεσημέρι. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Παρασκευή 09-01-2026

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 12 με 14 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Πρόγνωση για το Σάββατο 10-01-2026

Στα δυτικά ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Κυριακή 11-01-2026

Στη δυτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 12-01-2026

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας, του βορειοανατολικού Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.