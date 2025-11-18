Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας για νέα επιδείνωση του καιρού σήμερα Τρίτη 18 και αύριο Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται στο βόρειο Ιόνιο, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα και στους Παξούς, καθώς και στην Ήπειρο. Από σήμερα (18/11) το μεσημέρι, η κακοκαιρία θα επεκταθεί προς τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής και της αυριανής ημέρας, θα είναι οι έντονες καταιγίδες στις παραπάνω περιοχές. Όπως αναφέρει, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα έως και την Παρασκευή (21/11), προτού ακολουθήσει πτώση της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο, η οποία θα γίνει αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης προβλέπεται περιορισμένη και χωρίς αξιόλογες επιπτώσεις.

⚠️ΣΕ ΙΣΧΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙO ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΥ

✅Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της… pic.twitter.com/QtlO9jljqP — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 17, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι ο καιρός επιστρέφει σε καθαρά φθινοπωρινό μοτίβο, με τον χειμώνα να «αγγίζει» τη χώρα προς το τέλος της εβδομάδας, όπως ήδη είχε προβλέψει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «ΗΡΑΚΛΗΣ».



Τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι η ένταση των φαινομένων θα μειωθεί σταδιακά από την Πέμπτη (20/11). Ωστόσο, η ψυχρή εισβολή που θα ακολουθήσει αναμένεται να ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία, οδηγώντας τον υδράργυρο σε επίπεδα χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή. Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στις περιοχές που θα επηρεαστούν, ειδικά σε όσους δραστηριοποιούνται σε θαλάσσιες και ορεινές ζώνες.

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν επίσης στη Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη καθώς και στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 10 έως 22, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 13 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά από 12 έως 24, στην Πελοπόννησο από 8 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 21, στις Κυκλάδες από 16 έως 22, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 21 και στην Κρήτη από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 20 με 22 και στα νότια τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και προς το βράδυ στα νησιά του βορείου Ιονίου και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.

Ο καιρός το Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.