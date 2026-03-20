Η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει από την περασμένη Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες να κατακλύζουν πολλές περιοχές της χώρας και χιονοπτώσεις να σημειώνονται στα βόρεια ορεινά. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν έως και το Σαββατοκύριακο.

Οι μετεωρολόγοι Θοδωρής Κολυδάς και Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνουν λόγο για αστάθεια του καιρού και σταυροδρόμια τριών φαινόμενων.

Κολυδάς: «Καιρό σε τροχιά αστάθειας»

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «οι βροχές θα επιμείνουν περισσότερο στα ανατολικά και νότια, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση».

Τσατραφύλλιας: «Σταυροδρόμι τριών καιρικών φαινομένων»

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η «χώρα βρίσκεται σήμερα στο σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων: κακοκαιρία από την Ιταλία, ψυχρό μέτωπο από τη Σιβηρία και σκόνη από την Αφρική».

«Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα δεχτούν το περισσότερο νερό μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά ψυχρών αέριων μαζών από τη Σιβηρία προς την περιοχή μας. Το κρύο θα κορυφωθεί την Παρασκευή και ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει από το Σαββατοκύριακο», αναφέρει.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι κυρίως στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Η πρόγνωση του Σαββατοκύριακου

Σάββατο 21 Μαρτίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, τα νησιά του βορειοοανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανώς στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά και τη Μακεδονία 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 22 Μαρτίου

Λίγες νεφώσεις που κυρίως στα ανατολικά θα είναι παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.