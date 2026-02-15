Μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα παραμείνει σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ ενισχυμένους νοτιάδες, ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης.

Η ΕΜΥ εξέδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, ενώ παράλληλα η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε συστάσεις προς τους πολίτες για ορισμένες περιοχές της χώρας που θα πληχθούν περισσότερο.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν πιο πολύ είναι:

Την περιοχή Κέρκυρας – Παξών έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

Την Ήπειρο έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

Την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι πνέουν στο Ιόνιο και στο Αιγαίο όπου στα ανατολικά τμήματα θα φτάσουν τα 9 Μποφόρ.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

Δείτε live την πορεία του καιρού:

Δείτε τους χάρτες του meteo με τους θυελλώδεις ανέμους:

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός από αύριο

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρειοδυτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και από τις βραδινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και στα νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-02-2026

Στην ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά και από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από τα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-02-2026

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανόν την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Λίγα χιόνια στα ορεινά της ηπειρωτική χώρας και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-02-2026

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα δυτικά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 ενισχυόμενοι σταδιακά σε 6 και στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.