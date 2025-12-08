Μετά τις έντονες καταιγίδες που έπληξαν μεγάλο μέρος της χώρας, ο καιρός φαίνεται να μας δίνει μια σύντομη και απαραίτητη ανάσα. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι το φαινόμενο του «Ωμέγα εμποδιστή» δημιουργεί πρόσκαιρη σταθεροποίηση στην ατμόσφαιρα, επιτρέποντας σε αρκετές περιοχές να απολαύσουν λίγες ημέρες ηλιοφάνειας. Παρότι οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν ισχυροί, απομακρύνοντας τα φαινόμενα από την ηπειρωτική χώρα, δεν φαίνεται ότι αυτή η ήπια εικόνα θα διατηρηθεί για καιρό.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων δείχνουν επιστροφή σε πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, καθώς νέα συστήματα κακοκαιρίας από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη φαίνεται πως θα επηρεάσουν και τη χώρα μας. Η πιθανότητα για υετό αυξάνεται σταδιακά, με βροχές σε πολλές περιοχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, μια εικόνα περισσότερο συμβατή με την εποχή, σε αντίθεση με τα πιο ανοιξιάτικα Χριστούγεννα των προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, τα πρόσφατα μεγάλα ύψη βροχής σε Εύβοια και Σποράδες υπενθυμίζουν ότι το έδαφος παραμένει κορεσμένο, αυξάνοντας την ανάγκη εγρήγορσης για τυχόν νέες κακοκαιρίες. Όλα δείχνουν ότι ο Δεκέμβριος θα συνεχιστεί με εναλλαγές, από σύντομη ηρεμία μέχρι τη χειμερινή ανατροπή ενόψει των εορτών.

Μια σύντομη περίοδος ηρεμίας ακολουθεί τα έντονα φαινόμενα που προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Ο «ωμέγα εμποδιστής» περιορίζει την κίνηση νέων συστημάτων κακοκαιρίας προς τη χώρα και εγκαθιστά πιο ήπιες συνθήκες, με εξαίρεση τους επίμονους βοριάδες στο Αιγαίο.

Όπως επισημαίνει, «επιστρέφουμε σε μια διαδοχή κακοκαιριών που προσεγγίζουν από τα δυτικά και βόρεια της Ευρώπης», γεγονός που μειώνει την πιθανότητα για πιο ήπιες καιρικές συνθήκες κατά την εορταστική περίοδο. Ένα από τα πιθανά σενάρια, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η επικράτηση βροχερού καιρού και χιονοπτώσεων στα ορεινά, μια εξέλιξη «απόλυτα συμβατή με την εποχή».

Η συγκεκριμένη τάση αποτυπώνεται και στον χάρτη που παρουσιάζει από το προγνωστικό του μοντέλο, όπου φαίνεται καθαρά ο τύπος εμποδισμού που καθορίζει την τρέχουσα πορεία του καιρού. Η ήρεμη αυτή εικόνα θα διαρκέσει περίπου πέντε έως επτά ημέρες, καθώς στη συνέχεια η ατμόσφαιρα φαίνεται ότι θα επιστρέψει σε πιο άστατο μοτίβο. Νέα κύματα κακοκαιρίας από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη ενδέχεται να οδηγήσουν σε χειμωνιάτικο σκηνικό κοντά στα Χριστούγεννα, με βροχές και χιόνια στα ορεινά, μια φυσιολογική εξέλιξη για την εποχή.



Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι μέχρι τη Δευτέρα θα επιμείνουν τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, με πιθανές καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη και περιοχές του Αιγαίου, ενώ στα ορεινά της βόρειας χώρας δεν αποκλείονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από την Τρίτη η βελτίωση γίνεται αισθητή σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, με ηλιοφάνεια και περιορισμένα φαινόμενα σε Εύβοια, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Από την Τετάρτη (10/12) έως την Παρασκευή (12/12), ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με τους βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν τα 5–7 μποφόρ. Παράλληλα, από τα μέσα του μήνα αναμένονται και πάλι αξιόλογες βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά επίπεδα.

🎯Η πρόγνωση του καιρού των επομένων ημερών από 8 Δεκεμβρίου 2025

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 18:20 καταγράφηκαν στην Σέττα Ευβοίας με 125.8 mm και ακολούθησε η Στενή Ευβοίας με 76 mm, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά κυρίως στα ανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και σποραδικές καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 14, στην Ήπειρο από 4 έως 16, στη Θεσσαλία από 6 έως 15, στη Στερεά από 7 έως 17, στην Πελοπόννησο από 9 έως 18, στο Ιόνιο από 9 έως 16 και στο Αιγαίο από 9 έως 18 βαθμούς (στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 16 βαθμούς), στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 11 έως 19 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Ο καιρός την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στα δυτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, πλην της Κρήτης όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες ασθενείς βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.