Με ανοιξιάτικη διάθεση αλλά και έντονα στοιχεία νοτιάδων κύλησε ο καιρός τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως το σκηνικό του καιρού μετά την ηλιοφάνεια και τις αραιές νεφώσεις κατά τόπους, θα αρχίσει από αύριο (14/4) να διαφοροποιείται. Η αφρικανική σκόνη, η λασποβροχή και στις περισσότερες περιοχές οι αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν.

Κύρια χαρακτηριστικά και στην πρόβλεψη του Γιάννη Καλλιάνου είναι οι λασποβροχές και η σκόνη.

Για σκόνη, νοτιάδες και λασποβροχή, κάνει λόγο και ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Αναλυτικά η πρόγνωση για τη Δευτέρα του Πάσχα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές στην κεντρική και δυτική Μακεδονία έως νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 17, τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23, τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως το μεσημέρι στη Θεσσαλία.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Δορυφορική εικόνα που δείχνει τον καιρό σε διάφορες περιοχές της χώρας

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και στην Κρήτη τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20, τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη του Πάσχα (14/4)

Αραιές νεφώσεις που από τα νότια θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, αρχικά στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και σταδιακά στη Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 7 με 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς στα δυτικά και τους 21 με 22 στην υπόλοιπη χώρα.

Πρόγνωση για την Τετάρτη (15/4)

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Περιορισμένη ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά, ενώ συνεχίζεται η μεταφορά σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (16/4)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (17/4)

Στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανώς καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.