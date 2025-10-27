Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από τις πρώτες πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, ξεκινώντας από τα βορειοδυτικά, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του καιρού.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7, ενώ πρόσκαιρα ενδέχεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ. Στη συνέχεια, γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 23 με 25°C, ενώ στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 26 με 28°C. Στην Κρήτη αναμένονται ακόμη υψηλότερες τιμές, έως 29 με 30°C.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 και γρήγορα έως 7 μποφόρ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια και σταδιακά στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν και αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και κατά τόπους στα νότια έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 και τοπικά στα νότια έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και από αργά το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 και τοπικά στην Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Στα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα βόρεια 7 και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο, 28 Οκτωβρίου

Στην ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 26 και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Σύμμαχος των παρελάσεων και των εκδρομέων ο καιρός ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο καιρός την 28η Οκτωβρίου, θα είναι σύμμαχος των παρελάσεων.