Το καλοκαίρι ξεκινάει ημερολογιακά την Δευτέρα 1η Ιουνίου, ωστόσο οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους τις τελευταίες μέρες στη χώρα.

Οι καιρικές συνθήκες λοιπόν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, (Σάββατο 30/5, Κυριακή 31/5 και Δευτέρα 1/6) σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα είναι πραγματικά καλοκαιρινές, ιδιαίτερα δε ανήμερα της αργίας όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Σταδιακά, λοιπόν, τόσο την Κυριακή, όσο και την Δευτέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι δεν θα είναι ενισχυμένοι, γεγονός που θα επιτρέψει στους ταξιδιώτες του τριημέρου να πάνε στους νησιώτικους προορισμούς τους γαλήνιες θάλασσες.

Αναλυτικότερα, το Σάββατο (30/5), θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές προς τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές, μικρής διάρκειας, στα δυτικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά μέχρι 5 μποφόρ, και σταδιακά προς το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Όσον αφορά στην Κυριακή (31/5), ο καιρός θα είναι καλός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν είναι η Πίνδος και τα ορεινά της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, της Θράκης και της Στερεάς. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ανάλογο σκηνικό αναμένεται και τη Δευτέρα, ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε παρόμοια επίπεδα με την Κυριακή, με μικρή άνοδο, καθώς κατά τόπους θα φθάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς από 3 έως 5 μποφόρ και δεν θα δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.