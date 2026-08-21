Μπορεί ο Αύγουστος να οδεύει προς το τέλος του, ωστόσο το καλοκαίρι δείχνει τα «δόντια» του, βάζοντας τη χώρα σε έναν νέο, πολυήμερο και ιδιαίτερα επιβαρυντικό κλοιό ζέστης. Από σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο υδράργυρος παίρνει ξανά την ανιούσα, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο και τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας, με τα 40άρια να κάνουν την εμφάνισή τους στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν κρύβεται απλώς στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά στη μεγάλη διάρκεια του καύσωνα που θα «χτυπήσει» τη χώρα. Ως πιο κρίσιμο διάστημα, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν τοπικά τους 40°C στα ηπειρωτικά, οριοθετείται η περίοδος από τις 23 έως τις 26 Αυγούστου.

Πού θα καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Όπως εξήγησε η μετεωρολόγος Ματίνα Μπέρου, ήδη από την Παρασκευή ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς σε πολλές περιοχές. Το σκηνικό θα είναι ελαφρώς πιο ήπιο στα νησιά (35-37°C), καθώς τα μελτέμια, που θα πνέουν έως και 6 μποφόρ, θα λειτουργήσουν ανακουφιστικά.

Για το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες, στο επίκεντρο της ζέστης θα βρεθούν:

Θεσσαλία , Δυτική Ελλάδα , Φθιώτιδα και Πελοπόννησος : Με τον υδράργυρο στους 38-39°C το Σάββατο και πιθανό άγγιγμα των 40°C την Κυριακή.

, , και : Με τον υδράργυρο στους 38-39°C το Σάββατο και πιθανό άγγιγμα των 40°C την Κυριακή. Λάρισα , Θήβα , Άργος και Αγρίνιο : Αναμένεται να δεχθούν το μεγαλύτερο πλήγμα του καύσωνα.

, , και : Αναμένεται να δεχθούν το μεγαλύτερο πλήγμα του καύσωνα. Αττική: Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει έως και τους 38-39 βαθμούς Κελσίου.

Ο κίνδυνος της θερμικής δυσφορίας και οι «τροπικές» νύχτες

Αυτό που καθιστά το νέο θερμό κύμα ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι ο συνδυασμός της αυξημένης υγρασίας, των ασθενών ανέμων και των πολύ θερμών νυχτών. Σε πολλά αστικά κέντρα, η θερμοκρασία δεν θα πέφτει κάτω από τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως υπογραμμίζει η μετεωρολόγος κα Ρήγου, η πολυήμερη απουσία δροσιάς τη νύχτα εμποδίζει τον οργανισμό να ανακάμψει, αυξάνοντας δραματικά τη θερμική καταπόνηση. Επιπλέον, οι ακραίες αυτές συνθήκες διατηρούν στο «κόκκινο» τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Η πορεία του καιρού live :

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, στην Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο (22/8)

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για την Κυριακή (23/8)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα (24/8)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και μικρή πτώση στα δυτικά.

Πότε έρχεται η αποκλιμάκωση

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, η λήξη του συναγερμού διαφαίνεται προς το τέλος του μήνα. Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει ότι τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα «μαλακώνουν» το σενάριο της περαιτέρω κλιμάκωσης.

Η τάση δείχνει σταδιακή υποχώρηση της ζέστης το διάστημα 27-29 Αυγούστου, απομακρύνοντας προς το παρόν το ενδεχόμενο για ένα νέο, ακόμη πιο ισχυρό κύμα καύσωνα.

Η ανάρτηση του κ. Κολυδά: