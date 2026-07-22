Στην κορύφωσή του βρίσκεται σήμερα το ισχυρό κύμα ζέστης, καθώς η θερμή αέρια μάζα από τη Βόρεια Αφρική σε συνδυασμό με το επικίνδυνο φαινόμενο του Λίβα εκτοξεύουν τη θερμοκρασία έως και τους 43°C στη Θεσσαλία και τους 42°C στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται περαιτέρω από τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι εξαιρετικά υψηλός.

Από το βράδυ, το σκηνικό αλλάζει βίαια στη Βόρεια Ελλάδα με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ριπές ανέμου που θα ξεπεράσουν τα 100 km/h, προαναγγέλλοντας τη θεαματική πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Καύσωνας 43°C, λίβας και αφρικανική Σκόνη

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ παράλληλα ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Ο λίβας, ο θερμός και ξηρός άνεμος που κατέρχεται επιταχυνόμενος από την Πίνδο προς τα ανατολικά, θα ρίξει κατακόρυφα τα ποσοστά υγρασίας, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες ανά περιοχή:

Θεσσαλία: Τοπικά έως και 43°C .

Τοπικά έως και . Κεντρικά & Νότια Ηπειρωτικά (Στερεά, Πελοπόννησος): Από 38°C έως 42°C .

Από . Αττική: Από 40°C έως 41°C (2-3 βαθμούς χαμηλότερη στα παραθαλάσσια).

Από (2-3 βαθμούς χαμηλότερη στα παραθαλάσσια). Νησιά Ιονίου & Ήπειρος: Έως 38°C με 40°C .

Έως . Υπόλοιπη Νησιωτική Χώρα: Από 35°C έως 38°C (34°C-35°C στις Κυκλάδες).

Βίαιη υποτροπή στη Βόρεια Ελλάδα: Θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι

Από αργά το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κάθοδος ψυχρότερων αέριων μαζών από τα βόρεια Βαλκάνια θα συγκρουστεί με τις θερμές μάζες, προκαλώντας έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμιαία στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από κεραυνούς, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ριπές ανέμου (downbursts) που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 km/h.

Μέγιστες και Ελάχιστες θερμοκρασίες χθες Τρίτη 21 Ιουλίου

Όπως αποτυπώνεται στους επίσημους χάρτες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για την Τρίτη 21 Ιουλίου, το θερμότερο πρόσωπο του καλοκαιριού έκανε αισθητή την παρουσία του σε ολόκληρη τη επικράτεια.

Παρά τη σχετική νυχτερινή ανακούφιση που προσέφεραν οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και ορεινά, με τον υδράργυρο να υποχωρεί τοπικά έως και τους 12.8 °C στη βορειοδυτική Ελλάδα, η ημέρα εξελίχθηκε σε ένα έντονα θερμό σκηνικό. Με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν ευρέως τους 38 °C έως 39 °C στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και να αγγίζουν τοπικά έως και τους 40.9 °C, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με συνθήκες εντονότατης ζέστης, θέτοντας σε ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και τοπικά στη δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Ωστόσο τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 43 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 4 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 5 με 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 βαθμιαία 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η προοπτική του καιρού: Αισθητή πτώση και διαδοχικές διαταραχές

Η αλλαγή της αέριας μάζας θα φέρει σημαντική ανάσα από την Πέμπτη (23/07), επαναφέροντας τον υδράργυρο σε φυσιολογικά επίπεδα.