Μέσα στις επόμενες ώρες, η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο, με το θερμόμετρο να δείχνει ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ειδικότερα, σε περιοχές με πολύ ιδιαίτερα θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 40 °C.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες που αναμένονται σε επτά επιλεγμένα αστικά κέντρα κατά το τριήμερο Κυριακή 12/07 – Τρίτη 14/07:

Γιατί η συγκεκριμένη αύξηση της θερμοκρασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί καύσωνας;

Σύμφωνα με το Meteo, δεν μπορεί το τριήμερο «κύμα» ζέστης να χαρακτηριστεί ως καύσωνας, καθώς ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια παρατεταμένη περίοδο ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών.

«Ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 40°C»

Ο μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου κάνει λόγο για μια εξαιρετικά ανοδική πορεία από την Τετάρτη 15 Ιουλίου, η οποία θα διαρκέσει ως 21 του μηνός.

Σημειώνει, μάλιστα, ότι η τάση δείχνει «αρκετή ζέστη», ξεκαθαρίζοντας και αυτός πως είναι νωρίς για να αποκαλεστεί ως «καύσωνας». Ειδικότερα, με βάση την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, από αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι και την Τρίτη 14 Ιουλίου, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή.

Βίντεο με την πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου:

Από τις 15 Ιουλίου αλλάζει το σκηνικό, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν στα ηπειρωτικά της χώρας έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ο ίδιος κάνει λόγο για μια εξαιρετικά ανοδική πορεία που θα διαρκέσει έως τις 21 του μηνός, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως είναι ακόμα νωρίς για να μιλάμε για καύσωνα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ως την Τρίτη 12 Ιουλίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει, στα ηπειρωτικά τους 35 με 36, τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 35 με 36, τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 32 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει, στα ηπειρωτικά τους 35, τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 34, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 6, τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-07-2026

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη έως 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.