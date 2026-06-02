Με μια πρωτοφανή κλιματική πραγματικότητα, βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, καθώς τα κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα και πιο συχνά, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, η ήπειρός μας θερμαίνεται με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο, απειλώντας ανθρώπινες ζωές και υποδομές.

Ο «θερμικός θόλος» που πνίγει τη Δυτική Ευρώπη

Ένα εξαιρετικά έντονο ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα βίωσε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης.

Από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία έως τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, οι θερμοκρασίες εκτινάχθηκαν σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Η αιτία του φαινομένου εντοπίζεται στον λεγόμενο «θερμικό θόλο», ένα μετεωρολογικό σύστημα υψηλής πίεσης που παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από την ήπειρο εμποδίζοντάς τον να διαλυθεί.

Για πρώτη φορά μήνα Μάιο, ο υδράργυρος στη Γαλλία άγγιξε τους 37°C. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ για την εποχή με την θερμοκρασία στο Λονδίνο να φτάνει τους 34,8°C, ενώ στην Ιρλανδία σημειώθηκε θερμοκρασία-ρεκόρ 30,5°C.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες πρόκειται να παραμείνουν σε επίπεδα ρεκόρ για την περίοδο 2026-2030.

Η αύξηση των θερμοκρασιών στον πλανήτη οδηγεί σε έναν αυξημένο κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων όπως οι πλημμύρες ή οι σοβαρές ξηρασίες.

Υπερθερμασμένη αλλά απροετοίμαστη η Ευρώπη

Παρά την κατακόρυφη άνοδο της θερμοκρασίας, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν εμφανίζονται καλά προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αποκαλύπτει ότι το 68% των πολιτών της Ε.Ε. δεν διαθέτει κλιματιστικό ή έστω έναν ανεμιστήρα στο σπίτι του, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα την επικινδυνότητα των καυσώνων για τις ευπαθείς ομάδες.

Παγκόσμια απειλή: Έρχεται νέο, ισχυρό επεισόδιο Ελ Νίνιο

Η κατάσταση αναμένεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός σχετικά με τη παγκόσμια αλλαγή του καιρού.

Οι επιστήμονες του ΟΗΕ ανιχνεύουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στα τροπικά νερά του Ειρηνικού Ωκεανού, γεγονός που ευνοεί τη δημιουργία του φαινομένου Ελ Νίνιο. Η εκτίμηση του ΠΜΟ είναι ότι υπάρχει 80% πιθανότητα το φαινόμενο να αναπτυχθεί μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2026, ενώ η πιθανότητα να διατηρηθεί έως τον Νοέμβριο, ξεπερνά το 90%.

Τι είναι το Ελ Νίνιο και πώς επηρεάζει τον πλανήτη

Το Ελ Νίνιο είναι μια φυσική μεταβολή του κλίματος που προκαλεί σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Η Γενική Γραμματέας του ΠΜΟ, Σελέστ Σαούλο, προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα πρέπει να προετοιμαστεί για ένα φαινόμενο που θα επιδεινώσει τις ξηρασίες, τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα σε στεριά και θάλασσα.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο El Niño (2023-2024) οδήγησε εκείνα τα δύο έτη στο να καταγραφούν ως τα θερμότερα στην ιστορία του πλανήτη, αποδεικνύοντας τις αλυσιδωτές, καταστροφικές επιπτώσεις του στο παγκόσμιο κλίμα.