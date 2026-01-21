Το πιο δύσκολο 24ωρο του φετινού χειμώνα από πλευράς κακοκαιρίας ξεκίνησε, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ακραία και επικίνδυνα φαινόμενα. Χαρακτηριστικά του καιρού που θα επικρατήσει τις επόμενες ώρες σε όλη την χώρα θα είναι οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι, οι καταρρακτώδεις βροχές και οι ισχυρές χιονοπτώσεις, που θα ρίξουν αισθητά την θερμοκρασία.

Πέντε περιφέρειες και συγκεκριμένα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία έχουν μπει σε κόκκινο συναγερμό.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα MΕΤΕΟ το συγκεκριμένο επεισόδιο βροχόπτωσης, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Από το πρωί έως και το απόγευμα της Τετάρτης τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα σε Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Αττική, Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες και από το βράδυ της Τετάρτης στις Κυκλάδες.

Ήδη μάλιστα, οι κάτοικοι σε Κορινθία, Μεσσηνία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία έλαβαν μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Τηλεργασία και τηλεκπαίδευση – Κλειστά τα σχολεία στην Αττική

Σε συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την κακοκαιρία. Στην Αττική τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε σχετική εγκύκλιο, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που προβλέπονται για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, και μετά από συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αναφέρει πως τα φαινόμενα θα διαρκέσουν συγκεκριμένα:

– Περιφέρεια Πελοποννήσου: 06:00 – 18:00

– Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας: 10:00 – 20:00

Α. Υποχρεωτική αναστολή εργασιών σε εξωτερικούς χώρους

Στις περιοχές όπου αναμένονται ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως προβλέπεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, καθορίζεται υποχρεωτική αναστολή των εργασιών σε υπαίθριους χώρους την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Η αναστολή αφορά όλες τις χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όπως οικοδομικά και τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και υπηρεσίες διανομών με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες (άρθρο 68 ν. 4808/2021).

Η υποχρέωση αναστολής δεν εφαρμόζεται σε κρίσιμες κοινωνικές υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, περιλαμβανομένης της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης (άρθρα 23 και 24 ν. 3996/2011).

Β. Τηλεργασία

Για την προστασία των εργαζομένων στις πληγείσες περιοχές, το υπουργείο συστήνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα τηλεργασίας σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως.

Γ. Διαχείριση του χρόνου εργασίας

Οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα μπορούν να προσαρμόζουν ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη καταχώριση κάθε αλλαγής στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων

Κλειστοί θα παραμείνουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

«Δεμένα» θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη (21/1) τα πλοία, που αναχωρούν από την Αττική λόγω των θυελλωδών ανέμων και των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που ήδη έχουν αρχίσει να επελαύνουν στη χώρα.

Ειδικότερα, από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Αττική.

Παράλληλα, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο προς τον Αργοσαρωνικό,, τουλάχιστον έως τις 17:00. Επίσης, κλειστό είναι το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στη γέφυρα, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.

Καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, θα φέρει σημαντική επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, κυρίως την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, κατά τη διάρκεια της ημέρας (21/1) οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες. Παράλληλα, το ΜΕΤΕΟ επισημαίνει ότι, βάσει της κατηγοριοποίησης επεισοδίων βροχόπτωσης (RPI), το επεισόδιο της Τετάρτης κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (ακραία).

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

• οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

• οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,

• οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια,

Xάρτες του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.