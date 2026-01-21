Το πιο δύσκολο 24ωρο του φετινού χειμώνα από πλευράς κακοκαιρίας ξεκίνησε, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ακραία και επικίνδυνα φαινόμενα. Χαρακτηριστικά του καιρού που θα επικρατήσει τις επόμενες ώρες σε όλη την χώρα θα είναι οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι, οι καταρρακτώδεις βροχές και οι ισχυρές χιονοπτώσεις, που θα ρίξουν αισθητά την θερμοκρασία.
Πέντε περιφέρειες και συγκεκριμένα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία έχουν μπει σε κόκκινο συναγερμό.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα MΕΤΕΟ το συγκεκριμένο επεισόδιο βροχόπτωσης, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).
Από το πρωί έως και το απόγευμα της Τετάρτης τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα σε Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Αττική, Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες και από το βράδυ της Τετάρτης στις Κυκλάδες.
Ήδη μάλιστα, οι κάτοικοι σε Κορινθία, Μεσσηνία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία έλαβαν μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης.
Τηλεργασία και τηλεκπαίδευση – Κλειστά τα σχολεία στην Αττική
Σε συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την κακοκαιρία. Στην Αττική τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε σχετική εγκύκλιο, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που προβλέπονται για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, και μετά από συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Αναφέρει πως τα φαινόμενα θα διαρκέσουν συγκεκριμένα:
– Περιφέρεια Πελοποννήσου: 06:00 – 18:00
– Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας: 10:00 – 20:00
Α. Υποχρεωτική αναστολή εργασιών σε εξωτερικούς χώρους
Στις περιοχές όπου αναμένονται ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως προβλέπεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, καθορίζεται υποχρεωτική αναστολή των εργασιών σε υπαίθριους χώρους την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.
Η αναστολή αφορά όλες τις χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όπως οικοδομικά και τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και υπηρεσίες διανομών με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες (άρθρο 68 ν. 4808/2021).
Η υποχρέωση αναστολής δεν εφαρμόζεται σε κρίσιμες κοινωνικές υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, περιλαμβανομένης της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης (άρθρα 23 και 24 ν. 3996/2011).
Β. Τηλεργασία
Για την προστασία των εργαζομένων στις πληγείσες περιοχές, το υπουργείο συστήνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα τηλεργασίας σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως.
Γ. Διαχείριση του χρόνου εργασίας
Οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα μπορούν να προσαρμόζουν ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη καταχώριση κάθε αλλαγής στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων προστασίας.
Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων
Κλειστοί θα παραμείνουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια
«Δεμένα» θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη (21/1) τα πλοία, που αναχωρούν από την Αττική λόγω των θυελλωδών ανέμων και των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που ήδη έχουν αρχίσει να επελαύνουν στη χώρα.
Ειδικότερα, από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Αττική.
Παράλληλα, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο προς τον Αργοσαρωνικό,, τουλάχιστον έως τις 17:00. Επίσης, κλειστό είναι το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στη γέφυρα, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.
Καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι
Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, θα φέρει σημαντική επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, κυρίως την Τετάρτη.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, κατά τη διάρκεια της ημέρας (21/1) οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες. Παράλληλα, το ΜΕΤΕΟ επισημαίνει ότι, βάσει της κατηγοριοποίησης επεισοδίων βροχόπτωσης (RPI), το επεισόδιο της Τετάρτης κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (ακραία).
Επιπλέον, όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:
• οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
• οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,
• οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια,
Xάρτες του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.
Χάρτης 1: Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 17:00 – 20:00.
Χάρτης 2: Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 20:00 – 23:00.
Χάρτης 3: Εκτιμώμενο συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.
Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά η κακοκαιρία θα έχει κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο, τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.
⚠️⚠️⚠️EΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
✅Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της… pic.twitter.com/A3b8lM69bu
— Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 20, 2026
Η κακοκαιρία στην Αττική
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).
Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του καιρού στην Αττική
Νεφελώδης και βροχερός ξεκινά ο καιρός την Τετάρτη. Σημαντική επιδείνωση περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα με κύματα έντονων βροχοπτώσεων (παροδικά με έντονη ραγδαιότητα) με συνοδεία λίγων διάσπαρτων ηλεκτρικών εκκενώσεων.
Πολύ έντονες βροχές αναμένονται κυρίως στα νότια – ανατολικά τμήματα του νομού όπως και στα νότια του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Τη νύχτα της Τετάρτης τα φαινόμενα θα μετατοπίζονται σταδιακά προς τα ανατολικά ενώ μετά τα μεσάνυχτα τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση με εξαίρεση τα δυτικά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν εκ νέου τοπικές βροχές μέσα στη διάρκεια της νύχτας.
Πυκνές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στην Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα από τα 800-900μ. και άνω και στην κορυφή του όρους Πατέρας.
Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις αρχικά έως 3-4 Μποφόρ και από το μεσημέρι και μετά νοτιοανατολικοί στα 6 Μποφόρ (τοπικά 7-8 Μποφόρ στη νοτιοανατολική Αττική).
Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη νύχτα με την μετατόπιση των φαινομένων ανατολικότερα.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.
Δείτε πώς θα χτυπήσουν την Αττική τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχές – καταιγίδες) σύμφωνα με το σύστημα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του ΕΛΚΕΘΕ
Το σύστημα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ αποτελεί μια από τις κύριες εθνικές υποδομές εποπτείας των ελληνικών θαλασσών.
Μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη ενός ακραίου καιρικού φαινομένου και να αντιληφθούν τα χαρακτηριστικά και την έντασή του.
Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του καιρού στη Θεσσαλονίκη
Νεφελώδης αναμένεται να είναι ο καιρός τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη με λίγες διάσπαρτες βροχές. Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα καταστεί βροχερός κατά τόπους στον νομό. Χιόνια θα πέσουν στον Χορτιάτη από τα 500-600μ. υψόμετρο.
Οι άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3-4 Μποφόρ.
Η θερμοκρασία από 5 έως 9 βαθμούς Κελσίου.
Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον ζητηθεί
Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, για την παροχή συνδρομής στην Πολιτική Προστασία, εφόσον ζητηθεί, λόγω του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.
Όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές, μέσα και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στη διάθεση της Πολιτείας εφόσον υπάρξει ανάγκη. Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν συμβάλει και σε άλλες κακοκαιρίες με διασπορά λέμβων και μηχανημάτων έργου μεταξύ άλλων με στόχο την άμεση επέμβαση σε δύσκολα σημεία.
Υπενθυμίζεται πως ο Στρατός διαθέτει τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).
Πρόκειται για μια διοικητική δομή η οποία διαχέεται στο σύνολο της επικράτειας και στοχεύει στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση φυσικών καταστροφών από το στάδιο της πρόληψης και της ετοιμότητας μέχρι εκείνο της αντιμετώπισης και της βραχείας αποκατάστασης των επιπτώσεών τους.
Δείτε το χάρτη του Meteo24news για τα καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα την Τετάρτη
Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του καιρού σε άλλες περιοχές:
Μακεδονία – Θράκη
Νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά της Θράκης.Άνεμοι ανατολικοί 4–6 μποφόρ, σταδιακά βορειοδυτικοί.Θερμοκρασία από -3 έως 8°C.
Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος
Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.Χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά.Άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 9 μποφόρ.Θερμοκρασία 5–14°C.
Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα έντονες σε Αργολίδα, Λακωνία και Κορινθία.Χιονοπτώσεις σε ορεινά και κατά τόπους χαμηλότερα υψόμετρα.Άνεμοι έως 8–9 μποφόρ.Θερμοκρασία 5–13°C.
Κυκλάδες – Κρήτη
Τοπικές βροχές και καταιγίδες, εντονότερες στις Κυκλάδες.Άνεμοι νοτιοανατολικοί 7–9 μποφόρ.Θερμοκρασία 11–16°C.
Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα
Βροχές και καταιγίδες, με ένταση από το βράδυ.Άνεμοι έως 9 μποφόρ.Θερμοκρασία 9–14°C.
Σημειώνεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εξέδωσε σήμερα Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.
Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους.
Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες:
Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:
Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:
Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου
Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα
Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους
Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν
Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων
Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Αν μετακινούνται πεζή:
Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας
Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού).
Υπουργείο Εσωτερικών: Δικαιολογημένη η απουσία των υπαλλήλων του Δημοσίου
Ενόψει της σφοδρής κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές της χώρας, το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε οδηγία βάσει της οποίας οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν αύριο να μην προσέλθουν στα καθήκοντά τους και να απουσιάσουν δικαιολογημένα λόγω αδυναμίας.
Η ανακοίνωση του υπουργείου
«Σε συνέχεια του Eκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΦΚ), που εκδόθηκε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καλούνται οι υπηρεσίες του δημοσίου που εδρεύουν σε περιοχές που αναφέρονται σε αυτό, όπως τυχόν θα επικαιροποιείται αρμοδίως από την ΕΜΥ βάσει της εξέλιξης του καιρικού φαινομένου, να προβούν σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών για την Τετάρτη 21/1/2026, στις εξής ενέργειες:
Σε περιπτώσεις όπου, με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, συνιστάται η τηλεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 ή άλλες ειδικές διατάξεις, προκειμένου αφενός να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τυχόν επιπτώσεις λόγω των καιρικών συνθηκών, και αφετέρου να διασφαλιστεί η λειτουργία των Υπηρεσιών.
Οι υπάλληλοι που δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, δύνανται να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αδειών απουσίας. Για το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό του Δημοσίου ισχύει η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 50, του ΥΚ και για το ΙΔΟΧ προσωπικό οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του ΑΚ περί ανυπαίτιας μη παροχής εργασίας. (Σχετική η εγκύκλιος με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ. 4758/20-3-2023-ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ). Για την έγκριση της άδειας αυτής δεν απαιτείται εν προκειμένω η προσκόμιση δικαιολογητικών από δημόσιες αρχές.
Στις περιπτώσεις που η παρουσία των υπαλλήλων στις Υπηρεσίες τους κριθεί αιτιολογημένα ότι δύναται ή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο ή προγενέστερο χρόνο από τον καθορισμένο χρόνο προσέλευσης ή αποχώρησης, η τυχόν καθυστέρηση στην προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρησή τους κρίνεται αιτιολογημένη, εφόσον στοιχειοθετείται αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης ή αποχώρησης στον καθορισμένο χρόνο, καθώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προτάσσεται η ασφάλεια τους. Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με Δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί για την 21η/1/2026, τα οποία εκτάκτως, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, οι Υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για να ενημερωθούν αρμοδίως οι πολίτες με κάθε πρόσφορο τρόπο και να υπάρξει μέριμνα άμεσα για τον επαναπρογραμματισμό νέου ραντεβού.
Τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.λπ..»
Πηγές πληροφοριών: Σύστημα Ποσειδών ΕΛΚΕΘΕ, Eθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Meteo.gr, Meteo24news.gr, Meteoclub.gr,