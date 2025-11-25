Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Από σήμερα (25/11) ξεκινά η επέλαση του νέου κύματος κακοκαιρίας στη χώρα μας, που αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από σήμερα (25/11/), στη βορειοδυτική Ελλάδα και από αύριο (26/11), στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η νέα κακοκαιρία βαφτίστηκε Adel, ένα όνομα που προέρχεται από την πλευρά του Ισραήλ, όπου χρησιμοποιείται κυρίως ως γυναικείο και έχει ρίζες στην εβραϊκή παράδοση. Το «Adel», υπενθυμίζει ότι η ονοματοδοσία κακοκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, και κάθε όνομα «κουβαλά» και ένα κομμάτι από την ταυτότητα των τριών χωρών.

Το σύστημα ονοματοδοσίας κακοκαιριών στην ανατολική Μεσόγειο δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ενημέρωση του κοινού, την πρόληψη και την έγκαιρη λήψη μέτρων.

Εικόνες καταστροφής από την ΚέρκυραΑκολουθεί ο αθροιστικός υετός για το επόμενο τετραήμερο , ο οποίος μας δίνει μια γενική εικόνα για το ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Στα δελτία της #ΕΜΥ θα δούμε ακριβέστερες πληροφορίες και θα εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες κάθε τόπου.

Οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες και παρατεταμένες, με τη λήξη της κακοκαιρίας να αναμένεται στα δυτικά την προσεχή Σάββατο (29/11) και στα ανατολικά την Κυριακή (30/11).

Συγκεκριμένα, την Τρίτη (25/11) προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, με έμφαση στις περιοχές της Κέρκυρας, των Διαπόντιων Νήσων και των Παξών, καθώς και στην Ήπειρο, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Την Τετάρτη (26-11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Μπορεί η νέα επιδείνωση του καιρού να ξεκίνησε σήμερα, όμως το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής, όπου αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας, όσο και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, όπως τονίζει ο γνωστός μετεωρολόγος.

Σύμφωνα με την έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, την «κόκκινη προειδοποίηση» όπως τη χαρακτηρίζουν, αναμένονται τα εξής φαινόμενα:

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (25-11-25) στη δυτική – βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Οδηγίες αυτοπροστασίας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Ειδικότερα καλούνται οι πολίτες:

• Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές και τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, καθώς και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

• Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν πεζή ή με αυτοκίνητο τις διασταυρώσεις δρόμων με χειμάρρους (Ιρλανδικές διαβάσεις).

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.

• Να προφυλαχθούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.