Με ηλιοφάνεια, αλλά και διαστήματα καιρικής αστάθειας θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, Κυριακή 30 Αυγούστου, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνοδευτούν από κατά τόπους απογευματινές καταιγίδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, η ημέρα ξεκινά με παροδικές νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα επαναληφθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με τη μορφή τοπικών όμβρων, κυρίως στα ορεινά της περιοχής.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, δίνοντας μεμονωμένες καταιγίδες και τοπικές μπόρες.

Αφρικανική σκόνη και περιορισμένη ορατότητα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται νωρίς το πρωί στα δυτικά τμήματα της χώρας, όπου η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με τους ανέμους να είναι εξασθενημένοι (μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ).

Διαφορετική είναι η εικόνα στα ανατολικά, όπου θα κυριαρχήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό τμήμα του πελάγους αναμένονται ριπές που πρόσκαιρα θα αγγίξουν και τα 7 μποφόρ.

Επιμένει η ζέστη

Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Στο Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Αιγαίου, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Από το μεσημέρι εκ νέου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στη Θράκη η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι εκ νέου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-08-2026

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 01-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.