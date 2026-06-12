Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά και τη λεπτομερή ανάλυση της δορυφορικής εικόνας, η κυκλοφορία στην ανώτερη ατμόσφαιρα παρουσιάζει έντονα σημάδια αστάθειας, η οποία επηρεάζει άμεσα την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Η διαταραχή αυτή αναμένεται να προκαλέσει παροδικά φαινόμενα, τα οποία ωστόσο θα έχουν σύντομη διάρκεια, με τον καιρό να εναλλάσσεται μεταξύ συννεφιάς, τοπικών βροχών και διαστημάτων με ηλιοφάνεια. Ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει και πρόβλεψη για τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι «μετά την πρόσκαιρη πτώση στις 13–14 Ιουνίου, ακολουθεί σταδιακή άνοδος. Οι μέγιστες επανέρχονται κοντά ή λίγο πάνω από τους 30°C από τις 15 Ιουνίου και μετά, με το ECMWF να διατηρεί γενικά θερμότερη τάση από το GEFS. Προς το τέλος του δεκαημέρου, το ECMWF δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα για θερμοκρασίες άνω των 30°C, χωρίς όμως να προκύπτει σαφές σήμα για ακραία ζέστη». Η ανάρτησή του για τη θερμοκρασία στην Αθήνα ΟΙ ENSEMBLE ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΕΤΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ «Για την Αθήνα θερμοκρασιακά, μετά την πρόσκαιρη πτώση στις 13–14 Ιουνίου, ακολουθεί σταδιακή άνοδος. Οι μέγιστες επανέρχονται κοντά ή λίγο πάνω από τους 30°C από τις 15 Ιουνίου και μετά, με το ECMWF να διατηρεί γενικά θερμότερη τάση από το GEFS. Προς το τέλος του δεκαημέρου, το ECMWF δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα για θερμοκρασίες άνω των 30°C, χωρίς όμως να προκύπτει σαφές σήμα για ακραία ζέστη. Η πιο αξιόλογη πιθανότητα βροχής εντοπίζεται κυρίως στο διήμερο 12–13 Ιουνίου, με το GFS να εμφανίζεται γενικά πιο «υγρό» από το ECMWF. Στις 12 Ιουνίου η πιθανότητα για υετό άνω του 1 mm είναι πολύ υψηλή και στα δύο μοντέλα, ενώ στις 13 Ιουνίου παραμένει αυξημένη, αλλά με μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ τους. Από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου επικρατεί σαφώς πιο ξηρή εικόνα, ενώ μικρή και πιο αβέβαιη πιθανότητα τοπικών φαινομένων επανεμφανίζεται γύρω στις 17–20 Ιουνίου». 🎯 ΟΙ ENSEMBLE ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΕΤΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

✅ Για την Αθήνα θερμοκρασιακά, μετά την πρόσκαιρη πτώση στις 13–14 Ιουνίου, ακολουθεί σταδιακή άνοδος. Οι μέγιστες επανέρχονται κοντά ή λίγο πάνω από τους 30°C από τις 15 Ιουνίου και μετά, με το ECMWF να διατηρεί… pic.twitter.com/tLLc2Duu6e — Theodoros Kolydas (@KolydasT) June 12, 2026 Χάρτες Υετού: Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες Όσον αφορά τους χάρτες υετού, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι το διήμερο αυτό (σσ. Παρασκευή και Σάββατο) τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα. Όπως αναφέρει «αναμένονται παροδικές βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά από την Κυριακή, με τα φαινόμενα της αστάθειας να περιορίζονται σημαντικά και να υποχωρούν σταδιακά, δίνοντας τη θέση τους σε σταθερότερες καιρικές συνθήκες». Άνεμοι και θερμοκρασιακές διακυμάνσεις Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ένα προσωρινό «σκαμπανέβασμα» πριν την οριστική επικράτηση των θερμών αερίων μαζών. Στο πεδίο των ανέμων δεν αναμένονται ιδιαίτερες εντάσεις, καθώς θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Όσον αφορά στον υδράργυρο, σημειώνεται μια προσωρινή, μικρή πτώση εξαιτίας της συννεφιάς και των βροχών, η οποία όμως θα είναι σύντομη, καθώς η τάση δείχνει νέα άνοδο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τα διαγράμματα ensemble για Αθήνα και Λάρισα επιβεβαιώνουν τη σταδιακή θερμοκρασιακή άνοδο μετά το Σαββατοκύριακο.

Δείτε το βίντεο του Θοδωρή Κολυδά:

Ολόκρηρη η ανάρτησή του

🎯Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΤΙΣ 12-6-2026

✅Το βίντεο δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Αρχικά παρουσιάζεται η δορυφορική εικόνα και στη συνέχεια η κυκλοφορία στην ανώτερη ατμόσφαιρα, όπου διακρίνεται αστάθεια πάνω από την Ελλάδα… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) June 12, 2026

Η πρόβλεψη του καιρού για τις επόμενες ημέρες και μέχρι την Τρίτη 16 Ιουνίου

ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-06-2026

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες.

Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικα και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση τις Σποράδες και την Εύβοια.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια τμήματα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28, τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-06-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια τις Σποράδες, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Σποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-06-2026

Στην Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.