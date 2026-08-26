Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, ωστόσο το μετεωρολογικό σκηνικό ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα. Από την Πέμπτη, οι ενισχυμένοι βοριάδες παίρνουν τη σκυτάλη, ρίχνοντας τον υδράργυρο σε μεγάλο μέρος της χώρας, προτού ο Αύγουστος μας αποχαιρετήσει με ένα νέο κύμα ζέστης.

Για σήμερα, Τετάρτη, οι προειδοποιήσεις για υψηλές – για την εποχή – θερμοκρασίες παραμένουν σε ισχύ. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στις νοτιότερες περιοχές θα αγγίξει κατά τόπους και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη θα επικρατήσει και στη νησιωτική χώρα, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς, με τη νότια Κρήτη να βλέπει το θερμόμετρο να χτυπάει «κόκκινο» φτάνοντας τοπικά τους 38 βαθμούς.

Παρά τη γενικότερη καλοκαιρία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Στη Μακεδονία, και ειδικότερα στα ορεινά των κεντρικών και ανατολικών τμημάτων της, αναμένονται πρόσκαιροι όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ μικρή είναι η πιθανότητα για παρόμοια φαινόμενα και στα υπόλοιπα ορεινά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς, ενώ στα πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί – βορειοδυτικοί εντάσεως 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 31, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικά μεμονωμένοι όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά και τα λοιπά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στα πελάγη 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, όπου και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις μεταμεσονύχτιες και τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 6 με 7 τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

«Ανάσα» δροσιάς με ισχυρούς ανέμους από την Πέμπτη

Πιο αναλυτικά, από την Πέμπτη ξεκινά σταδιακά η αποκλιμάκωση της ζέστης, με κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στρέφονται πλέον σε βόρειους και η έντασή τους θα φτάσει τα 4 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στα πελάγη θα αγγίξουν και τα 7 μποφόρ.

Η πτωτική πορεία της θερμοκρασίας θα γίνει πιο αισθητή την Παρασκευή, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας (στα δυτικά ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα). Εκείνη την ημέρα, οι βοριάδες θα δυναμώσουν περαιτέρω, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά πελάγη, ενώ ισχυροί θα παραμείνουν στα ανατολικά και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.

Ο καιρός θα διατηρηθεί κατά βάση αίθριος, με περιορισμένη αστάθεια να εκδηλώνεται μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία και τα βορειοδυτικά.

Θερμό «αντίο» από τον Αύγουστο

Η πτώση της θερμοκρασίας, ωστόσο, αποδεικνύεται πρόσκαιρη. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, από την Κυριακή αναμένεται νέα, σταδιακή άνοδος του υδραργύρου. Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να μας αποχαιρετήσει όπως ακριβώς αρμόζει στην εποχή: με έντονη ζέστη.