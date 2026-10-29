Ο Νοέμβριος κάνει «ποδαρικό» με βροχές και καταιγίδες, ενισχύοντας το χειμωνιάτικο σκηνικό στη χώρα. Οι μετεωρολόγοι μας προειδοποιούν ότι έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος τις επόμενες ώρες ενώ από την ερχόμενη Κυριακή θα δούμε τη νέα επιδείνωση.

Αύριο, Παρασκευή, οι έντονες νεφώσεις θα διατηρηθούν και τοπικές βροχές αναμένεται να πέσουν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά της χώρας. Σποραδικές βροχές προβλέπονται και στην Κρήτη. Το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο και το Σάββατο με πιθανότητα εκδήλωσης περισσότερων βροχοπτώσεων.

Live η πορεία του καιρού στη χώρα:

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Ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε αρχικά πως «φεύγει αυτό το κύμα κακοκαιρίας και παίρνουμε μία ανάσα, γενικά σύντομη, καθώς εισερχόμαστε στον Νοέμβριο».

«Ο Νοέμβριος είναι ο πιο επικίνδυνος στο θέμα των βροχοπτώσεων», σχολίασε ο κος Μαρουσάκης, τονίζοντας πως «την Κυριακή, θα βαρύνει ακόμα πιο πολύ ο καιρός, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Θα πάμε και πάλι σε ένα καιρικό μοτίβο ανάλογο με αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 24ωρα, με τη διαφορά ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα είναι πανελλαδικής έκτασης, θα καλύψει δηλαδή όλη τη χώρα».

«Τα χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές μεγάλης διάρκειας, οι καταιγίδες που θα εμφανίζουν τοπικά και ένταση, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Θα δούμε και πάλι χιόνια σε βουνά της κεντρική χώρας και τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση».

«Μπαίνουμε σε ένα χειμωνιάτικο καιρό μοτίβο. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θέλουν ο Νοέμβριος να μας δίνει τουλάχιστον στις πρώτες 10 ημέρες του, αρκετές βροχές, πιο χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια σε βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας», ανέφερε επίσης ο μετεωρολόγος.

Τέλος, έκλεισε λέγοντας ότι «οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι στο πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου θα βγουν κακοκαιρίες επικίνδυνες. Θα ξεκινήσει αυτό από το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας και στις αρχές της άλλης εβδομάδας και φαίνεται ότι έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες 10 ημέρες, με τα μέχρι τώρα στοιχεία».