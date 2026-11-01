Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, αλλά και την πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στο στόχαστρο των έντονων φαινομένων μπαίνουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και η ανατολική νησιωτική χώρα. Αιτία της νέας κακοκαιρίας είναι η έλευση δύο διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών, τα οποία βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους (τόσο χωρικά, όσο και χρονικά) και θα προκαλέσουν ισχυρή αστάθεια τουλάχιστον έως και την Τρίτη (3/11).

Ο «χάρτης» των φαινομένων για την Κυριακή

Στη Δυτική Ελλάδα οι καταιγίδες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους και αναμένεται να ενταθούν, ενώ στην Αττική η εντονότερη βροχόπτωση προβλέπεται να σημειωθεί από το μεσημέρι προς το απόγευμα.

Αναλυτικότερα, τοπικά ισχυρές βροχές θα πλήξουν:

Τα νησιά του Ιονίου (έως το μεσημέρι). Την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, καθώς και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο (έως το απόγευμα). Την κεντρική και ανατολική Μακεδονία (από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα). Τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα Δωδεκάνησα (από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα).

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας τη Δευτέρα

Το άστατο σκηνικό θα διατηρηθεί και τη Δευτέρα (2/11). Από τις πρωινές ώρες, τα νησιά του Ιονίου θα δεχθούν εκ νέου κατά διαστήματα ισχυρές βροχοπτώσεις.

Από το απόγευμα και μέχρι αργά τη νύχτα, τα έντονα φαινόμενα θα μετατοπιστούν στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Παράλληλα, στα Δωδεκάνησα οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν με κατά διαστήματα εξάρσεις μέχρι τις βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, βροχερός αναμένεται να παραμείνει ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας και την Τρίτη.