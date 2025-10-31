Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά θα κυλήσει η σημερινή ημέρα (31/10). Το σκηνικό του καιρού χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας, όπου από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα πιο πυκνές, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες και πιθανότητα για τοπικές βροχοπτώσεις.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι νεφελώδης κατά διαστήματα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές το βράδυ, κυρίως στα δυτικά και βόρεια προάστια. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Σε γενικές γραμμές, ο καιρός παραμένει φθινοπωρινός, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας, ενώ από αύριο (01/11) προβλέπεται σταδιακή ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων στα δυτικά και πρόσκαιρη επιδείνωση με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και τοπικά στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το βράδυ στα δυτικά και τα νότια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 μποφόρ, και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ μικρής διάρκειας τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Στα δυτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία στα δυτικά σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοδυτικά.