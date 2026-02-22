Η τελευταία Κυριακής της Αποκριάς θα συνοδευτεί με βοριάδες, πρόσκαιρες ασθενείς βροχοπτώσεις ή καταιγίδες στα δυτικά και κεντρικά της χώρας και πτώση θερμοκρασίας. Οι περιοχές όπου αναμένονται βροχές σήμερα είναι η Πελοπόννησος, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Η Καθαρά Δευτέρα όμως θα είναι ηλιόλουστη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο καιρός σήμερα 22/2

Για σήμερα, Κυριακή, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Κυκλάδες, Νότια Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές χαλαζοπτώσεις είναι πιθανόν να σημειωθούν στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα ημιορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Κατά τόπους παγετός αναμένεται να εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 11 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 7 βαθμούς), 4 έως 11 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 4 έως 15 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 0 έως 12 βαθμούς), 9 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 9 έως 13 βαθμούς στην Κρήτη, 6 έως 12 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο γενικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ και στο Βόρειο Ιόνιο σε μέτριους έως ισχυρούς 5-6 μποφόρ.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές ασθενείς βροχές στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 11 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες έως το μεσημέρι περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα 23/2

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Βελτιωμένη η εικόνα του καιρού τις επόμενες μέρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και για διάστημα έξι έως επτά ημερών, όλα δείχνουν ότι ο καιρός θα κυλήσει χωρίς βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο ξηρή, με βοριαδάκι που θα καθαρίζει τον ορίζοντα και θα περιορίζει την υγρασία, ευνοώντας τις εξωτερικές εργασίες και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Δείτε την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

🎐🎋🪁🌤️☀️Η ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ…”ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ”

✅ Για να μην επαναλαμβανόμαστε, η εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες είναι σαφώς βελτιωμένη και χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Την Καθαρά Δευτέρα μόνο στην Κρήτη θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην… pic.twitter.com/SklWlpCvmg — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 21, 2026

Αποκριάτικες παρελάσεις και Κούλουμα με σύμμαχο τον καιρό

«Με σύμμαχο τον καιρό οι αποκριάτικες παρελάσεις και τα Κούλουμα», επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Για την Καθαρά Δευτέρα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες βροχές στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι «τουλάχιστον για μία εβδομάδα θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, με βοριαδάκι που θα διατηρεί την ατμόσφαιρα καθαρή».

Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια