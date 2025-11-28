Η κακοκαιρία Adel σαρώνει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, ενώ η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό». Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν εκδηλωθεί έντονα φαινόμενα, με μεγάλα ύψη βροχής και επεισόδια χαλαζόπτωσης, ακόμη και μεγάλου μεγέθους.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το σημερινό επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4, δηλαδή «πολύ σημαντικό», ενώ η πιθανότητα για έντονο χαλάζι είναι αυξημένη, ακόμη και στην Αττική.

Χαλαζόπτωση από την περιοχή της Βάρκιζας

Πλημμύρισε ο Κηφισός

Σε ποτάμι μετατράπηκαν οι δρόμοι της Αθήνας

Με χαλάζι γέμισαν οι δρόμοι στην περιοχή της Κάντζας Αττικής



Σε «red code» τέσσερις περιοχές

Τέσσερις περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση «red code», λόγω του εξαιρετικά υψηλού κινδύνου:

Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Βόρειο Αιγαίο

Δωδεκάνησα

Πως έχει διαμορφωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις πλήττουν ήδη τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τις Σποράδες.

Χιονοπτώσεις καταγράφονται στα ορεινά της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.

Στην Αττική, τα διαδοχικά περάσματα καταιγίδων στη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκαν και το πρωί, με αναφορές για χαλαζόπτωση. Η Πυροσβεστική δέχθηκε μέχρι τις 07:00 περίπου 25 κλήσεις για κοπές δέντρων στην Αττική.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας



Χάρτες και προειδοποιήσεις

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δημοσίευσε χάρτες με:

Τις περιοχές όπου αναμένονται οι εντονότερες χαλαζοπτώσεις και τον αθροιστικό υετό της ημέρας.

Oι περιοχές των έντονων χαλαζοπτώσεων στον πρώτο χάρτη για την Παρασκευή και και ο αθροιστικός υετός . Διακρίνονται οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο. @CivPro_GR @Starchannelnew1 @wwwstargr @duthnac pic.twitter.com/9FhIW17J5Z — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 27, 2025

Η κακοκαιρία συνεχίζεται

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, η κακοκαιρία θα διατηρηθεί σήμερα με:

ισχυρές βροχές,

τοπικά μεγάλα ύψη υετού,

καταιγίδες,

και πιθανότητα για χαλάζι μεγάλου μεγέθους

Ούτε το Πορτοχέλι γλίτωσε από τις καταρρακτώδεις βροχές και τα πλημμυρικά φαινόμενα

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική)

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν για τα διαστήματα Παρασκευή 27/11, 05:00 – 08:00, Παρασκευή 28/11, 08:00 – 11:00 και Παρασκευή 28/11, 17:00 – 20:00 αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των εκτιμώμενων φαινομένων. Με εντονότερες αποχρώσεις εμφανίζονται τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel. Προσοχή από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Όλη η χώρα θα επηρεαστεί από το εκτεταμένο βαρομετρικό χαμηλό με φαινόμενα. Πέμπτη και Παρασκευή το πιο δύσκολο 48ωρο της εβδομάδας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με επικίνδυνα κατά τόπους καιρικά φαινόμενα και μεγάλα ύψη βροχής σε:

Ιόνιο

Ήπειρο

Μακεδονία – ΒΔ Θεσσαλία

Βόρεια και Δυτική Στερεά

Δυτική και Νότια Πελοπόννησος

Θράκη

Ανατολικό Αιγαίο

Μεγάλη προσοχή, πάρτε μέτρα αυτοπροστασίας και ιδιαίτερα στις πληγείσες περιοχές που έχουν δεχτεί τεράστιες καταστροφές από την σαρωτική κακοκαιρία της προηγούμενης εβδομάδας. Και το λίγο νερό στα εδάφη της ΒΔ Ελλάδας μπορεί να προκαλέσει εύκολα νέα πλημμυρικά φαινόμενα – καθώς είναι υπερκερασμένο το έδαφος – ικανά να προκαλέσουν εκ νέου νέες καταστροφές.

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Τέσσερις περιοχές σε «red code», το κρίσιμο 12ωρο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν ήδη τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τις Σποράδες, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα επεκτείνονται στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Προς το βράδυ, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ισχυρές χαλαζοπτώσεις καταγράφονται στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά και σε περιοχές της Αττικής, σε ορισμένες περιπτώσεις με χαλάζι μεγάλου μεγέθους.

Οι διαδικασίες προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη, ύστερα από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση «red code» την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ σε ετοιμότητα παραμένουν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ενώ όλα τα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας έχουν πραγματοποιηθεί για να διασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση.

Διπλό πέρασμα από την Αττική την Παρασκευή

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το πρωί της Παρασκευής θα επηρεαστούν η δυτική και νότια Πελοπόννησος καθώς επίσης η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή στη Θάσο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «από την Αττική θα έχουμε διπλό πέρασμα με φαινόμενα, ένα τη νύχτα και άλλο μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής».

Το απόγευμα της Παρασκευής η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη καθώς επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο με τον κ. Κολυδά να εφιστά την προσοχή για Χίο, Σάμο και Ικαρία. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα συνεχιστούν και το βράδυ ενώ θα επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα. Από το πρωί ως το μεσημέρι Σαββάτου, το βάρος μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα και θα αρχίσει η εξασθένηση.

Στην Άρτα χθες το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Την Πέμπτη εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά της σφοδρότητας των φαινομένων είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε το Meteo για τις βροχοπτώσεις.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 7 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 22 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 41 σταθμούς.

Πλημμύρες και χαλάζι

Πλημμυρικά φαινόμενα φαινόμενα σημειώθηκαν την Πέμπτη στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής στα Ζόλα της Κεφαλονιάς με δρόμους να είναι απροσπέλαστοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Kefalonia Focus.

Έντονη ήταν η χαλαζόπτωση και στην περιοχή Μάνδρα της Ξάνθης, ενώ στην Αμφιλοχία φούσκωσε χείμαρρος.

«Στον αέρα» σπίτια στα Τζουμέρκα

Ταυτόχρονα, κατολίσθηση σημειώθηκε στο χωριό Άγναντα στα Τζουμέρκα, εξαιτίας των συνεχών, έντονων βροχοπτώσεων. Όπως είπε ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης συνεργεία της Περιφέρειας έχουν «κόψει» τη φορά των υδάτων προς τα χωριά των Τζουμέρκων, ενώ παράλληλα ειδικοί γεωλόγοι βρίσκονται ήδη στην περιοχή με πρώτο στόχο να γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε να αποτραπούν νέες καταστροφές.

Οι εικόνες από το χωριό Άγναντα είναι αποκαλυπτικές:

Στη Θεσπρωτία, ο κάμπος της Παραμυθιάς μετατράπηκε σε απέραντη λίμνη, με ζώα να αναζητούν τροφή μέσα σε πλημμυρισμένα χωράφια, σύμφωνα με το artinos.gr. Στον Παραπόταμο, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και περιουσίες. Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε επιχειρήσεις, με δέντρα να κομματιάζονται και να παρασύρουν εγκαταστάσεις.

Στο Μεγανήσι της Λευκάδας, δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν. Συνεργείο του δήμου με το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας προσπαθεί να κάνει άντληση των νερών από τις αυλές των σπιτιών, σύμφωνα με το ilefkada.gr.

Ανεμοστρόβιλος στη Φοινικούντα

Η «Adel» έπληξε σφοδρά και τη Μεσσηνία από αργά το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Τα πιο έντονα φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους νωρίς το πρωί της Πέμπτης όταν ισχυρή χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε από αιφνίδια αλλαγή των ανέμων, που από νότιοι γύρισαν σε δυτικούς και ενισχύθηκαν απότομα.

Στη Φοινικούντα και ειδικά στη ζώνη Μαυροβουνίου, επιχειρήσεις και κατοικίες υπέστησαν φθορές, τζάμια θρυμματίστηκαν, στέγες και στέγαστρα ξηλώθηκαν.

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα:

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Άνεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός το Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.