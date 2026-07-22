Στην απόλυτη κορύφωσή του βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, το σφοδρό κύμα καύσωνα που σαρώνει τη χώρα, θέτοντας σε κατάσταση ολικού συναγερμού τον κρατικό μηχανισμό. Ο συνδυασμός ακραία υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών καταβατικών ανέμων (Λίβας) δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 43°C.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία τοποθετεί την Αττική, την Κορινθία και την Αργολίδα στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 5 – Κόκκινος Συναγερμός), ενώ το Υπουργείο Εργασίας επιβάλλει αυστηρές απαγορεύσεις εργασιών με τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες.

Θερμοκρασίες-Ρεκόρ και Επικαιροποίηση Έκτακτου Δελτίου ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, επιβεβαιώνοντας ότι η σημερινή ημέρα είναι η θερμότερη του φετινού καλοκαιριού για τις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Αναλυτικά οι θερμοκρασίες ανά περιοχή:

Θεσσαλία (Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα): Ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 41°C και 42°C , ενώ σε κλειστές πεδινές περιοχές της νότιας Θεσσαλίας θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τους 43°C .

Ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ , ενώ σε κλειστές πεδινές περιοχές της νότιας Θεσσαλίας θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τους . Ανατολική Στερεά & Αττική: Στους 41°C με 42°C η Στερεά Ελλάδα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39°C , ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού (Μεσόγεια) ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 40°C με 41°C .

Στους η Στερεά Ελλάδα. Στην η θερμοκρασία θα φτάσει τους , ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού (Μεσόγεια) ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους . Ανατολική & Νότια Πελοπόννησος: Στους 41°C με 42°C σε Αργολίδα και Λακωνία, ενώ στη Μεσσηνία (Καλαμάτα) θα ξεπεράσει τους 40°C .

Στους σε Αργολίδα και Λακωνία, ενώ στη Μεσσηνία (Καλαμάτα) θα ξεπεράσει τους . Δυτική Ελλάδα: Υψηλές τιμές καταγράφονται σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία (όπου ήδη από την προηγούμενη ημέρα σημειώθηκαν 41,4°C στην Ωλένη και 41,2°C στην Κατοχή), με το θερμόμετρο να δείχνει σήμερα ξανά 40°C .

Υψηλές τιμές καταγράφονται σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία (όπου ήδη από την προηγούμενη ημέρα σημειώθηκαν 41,4°C στην Ωλένη και 41,2°C στην Κατοχή), με το θερμόμετρο να δείχνει σήμερα ξανά . Βόρεια Ελλάδα & Νησιά: Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 35°C με 37°C, στις Κυκλάδες στους 34°C με 35°C, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 37°C με 38°C.

Έκτακτη προειδοποίηση για ισχυρά μπουρίνια και χαλάζι στα βόρεια

Η ανατολική ηπειρωτική χώρα δοκιμάζεται από ακραίες θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τοπικά τους 43°C στη Θεσσαλία και τους 41°C στην Αττική, την ώρα που στα βόρεια ηπειρωτικά η ατμοσφαιρική αστάθεια θα πυροδοτήσει από το απόγευμα ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα.

Από τις απογευματινές ώρες, στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη, αναμένονται:

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Ισχυροί άνεμοι (μπουρίνια) με απότομες και επικίνδυνες ριπές. Μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Η σταδιακή εξασθένηση των έντονων φαινομένων στη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται από αργά το βράδυ, ωστόσο οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και τήρηση των μέτρων προστασίας.

Ολόκληρο το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 21-07-2026/1800 C επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο πέραν της προσθήκης της δεύτερης παραγράφου.

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο αναλυτικά:

Η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 39 και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο ρόλος του Λίβα και της Αφρικανικής Σκόνης

Καθοριστικός παράγοντας για τις ακραίες συνθήκες είναι ο δυτικός-βορειοδυτικός άνεμος (Λίβας) εντάσεως έως 6 μποφόρ. Καθώς οι αέριες μάζες κατέρχονται επιταχυνόμενες από την οροσειρά της Πίνδου προς τα ανατολικά πεδινά, θερμαίνονται περαιτέρω και ξηραίνονται. Το φαινόμενο αυτό εξαφανίζει την υγρασία από την ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, επιβαρύνοντας το αναπνευστικό σύστημα.

Κόκκινος Συναγερμός για Πυρκαγιές & Επιχειρησιακή Ετοιμότητα

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς μεγάλο μέρος της επικράτειας βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας.

Κατηγορία 5 (Ακραίος Κίνδυνος – Κόκκινο): Αττική, Κορινθία και Αργολίδα.

Αττική, Κορινθία και Αργολίδα. Κατηγορία 4 (Πολύ Υψηλός Κίνδυνος – Πορτοκαλί): Όλοι οι νομοί της Θεσσαλίας, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία.

Μέτρα Ασφαλείας και Απαγορεύσεις:

Απαγόρευση Διέλευσης: Σε Αχαΐα, Μεσσηνία και άλλες ευαίσθητες περιοχές έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και περιοχές NATURA.

Σε Αχαΐα, Μεσσηνία και άλλες ευαίσθητες περιοχές έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και περιοχές NATURA. Διασπορά Δυνάμεων: Οχήματα της Πυροσβεστικής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων βρίσκονται σε διασπορά σε κομβικά σημεία για άμεση (πρώτη) προσβολή τυχόν εστίας.

Οχήματα της Πυροσβεστικής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων βρίσκονται σε διασπορά σε κομβικά σημεία για άμεση (πρώτη) προσβολή τυχόν εστίας. Εναέρια Επιτήρηση: Πραγματοποιούνται συνεχείς περιπολίες από αέρος με drones και περιπολικά αεροσκάφη.

Πραγματοποιούνται συνεχείς περιπολίες από αέρος με drones και περιπολικά αεροσκάφη. Προειδοποίηση Υπουργείου: Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης επεσήμανε ότι οι επικρατούσες πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι παρόμοιες με εκείνες της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, καλώντας τους πολίτες να καλούν αμέσως το 199 ή το 112 μόλις αντιληφθούν καπνό.

Έκτακτα Μέτρα για τους Εργαζόμενους – Πρόστιμα 2.000€

Για την προστασία της υγείας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, το Υπουργείο Εργασίας έθεσε σε πλήρη εφαρμογή έκτακτη εγκύκλιο, όπως επιβεβαίωσε και ο υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης σε συνέντευξή του στηνΕΡΤ.

Υποχρεωτική Διακοπή Εργασιών:

Ώρες εφαρμογής: 13:00 έως 17:00.

13:00 έως 17:00. Περιοχές: Αττική, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησος.

Αττική, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησος. Κλάδοι: Εξωτερικές χειρωνακτικές εργασίες σε οικοδομές, εργοτάξια, τεχνικά έργα, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και υπηρεσίες διανομής (delivery) με δίκυκλα/πατίνια (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών).

Εξωτερικές χειρωνακτικές εργασίες σε οικοδομές, εργοτάξια, τεχνικά έργα, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και υπηρεσίες διανομής (delivery) με δίκυκλα/πατίνια (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών). Κυρώσεις: Για κάθε παραβάτη εργοδότη που δεν συμμορφώνεται με την απαγόρευση, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η Πρόγνωση των Επόμενων Ημερών: Πότε Υποχωρεί η Ζέστη

Η σημερινή ημέρα αποτελεί την κορύφωση αλλά και το κλείσιμο του σύντομου αυτού ισχυρού καύσωνα. Από αύριο, το σκηνικό αλλάζει άρδην σε ολόκληρη τη χώρα.

Πέμπτη 23 Ιουλίου: Αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 32°C έως 35°C . Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους . Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Παρασκευή 24 Ιουλίου: Νέα καιρική υποτροπή θα φέρει νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή πτώση στα βόρεια.

Νέα καιρική υποτροπή θα φέρει νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή πτώση στα βόρεια. Σαββατοκύριακο 25-26 Ιουλίου: Ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από το Σάββατο το απόγευμα. Ωστόσο, στο Αιγαίο θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες εντάσεως 6 με 7 μποφόρ.

Παρά το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες θα επανέλθουν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, οι Αρχές επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών θα παραμείνει ιδιαίτερα υψηλός.

Η ξηρασία που αφήνει πίσω του ο καύσωνας, σε συνδυασμό με την επικράτηση των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν ανοίξει κλιματιζόμενες αίθουσες (Λέσχες Φιλίας, ΚΑΠΗ, δημαρχιακά μέγαρα). Στην Αθήνα, πέρα από τους κλιματιζόμενους χώρους (π.χ. Πλατεία Κλαυθμώνος, Στοά Ανατολής, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), βρίσκεται σε λειτουργία η πιλοτική πλατφόρμα coolroutes.gr, η οποία χαρτογραφεί σκιερές διαδρομές, σημεία με νερό και χώρους ανάπαυσης.