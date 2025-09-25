Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες και ακραία επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι ότι θα σαρώσει τη χώρα το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Ευρώπη διαμορφώνεται μια ατμοσφαιρική διάταξη γνωστή ως «Εμποδιστής Ρεξ», η οποία ανατρέπει τη συνηθισμένη κυκλοφορία των συστημάτων και ευνοεί τον εγκλωβισμό ενός κύματος κακοκαιρίας, πάνω από συγκεκριμένες περιοχές.

Το φαινόμενο αυτό, σε συνδυασμό με τις πολύ θερμές θάλασσες και τις ψυχρές αέριες μάζες που κατεβαίνουν από βορρά, τροφοδοτεί την κακοκαιρία και την κάνει εντονότερη. Έτσι, χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και τα Βαλκάνια θα βρεθούν αντιμέτωπες τις επόμενες ώρες με ισχυρά φαινόμενα, τα οποία το Σαββατοκύριακο έρχονται και στη χώρα μας.

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής

Σε σημερινή ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί ότι «σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής».

Σύμφωνα με τον ίδιο «ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών). Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια».

Αναλυτικά, η ανάρτηση Μαρουσάκη:

«Το προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κι έτσι μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή – Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό).

Από τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.

Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών).

Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια. Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα», καταλήγει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Δείτε τους χάρτες με την εξέλιξη του φαινομένου από την Παρασκευή μέχρι και την Δευτέρα:

Ξημερώματα Κυριακής ώρα 03:00

Η εξέλιξη το πρωί της Κυριακής

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η πρόβλεψη του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια που αναφέρει τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σε χάρτη, μάλιστα, που δημοσίευσε δείχνει πώς θα κινηθεί το σύστημα και πόσο θα ενισχυθούν οι άνεμοι στα πελάγη.

Ο ίδιος γράφει σε ανάρτησή του ότι: «Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα) : Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία ,Ζάκυνθος.

-Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία.

-Επίσης κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο,

-Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς»