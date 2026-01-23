Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού με άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο, πριν από τη νέα επιδείνωση, που θα κάνει την εμφάνισή της από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, σήμερα (23/1) τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με γενικά ήπιες συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, από τις αρχές της νέας εβδομάδας αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού, με αυξημένες βροχοπτώσεις κυρίως στα Δυτικά, τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Σε ορισμένες περιοχές, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

Λίγα φαινόμενα την Παρασκευή στα νότια και βελτιωση με άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο. Νέα μεταβολή του καιρού από βδομάδα με πολλές βροχές κυρίως στα Δυτικά τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο , πιθανόν ισχυρές.… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 22, 2026

Και στο βίντεο που ακολουθεί, όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος – μαθηματικός Χαρά Μάλεση, σήμερα (23/1) σε αρκετές περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι άστατος, όμως μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως αποτυπώνεται και στο χάρτη δεξιά, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο και η ηλιοφάνεια θα κάνει και πάλι την εμφάνισή της.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην ανατολική νησιωτική χώρα, βροχές στην Κρήτη και στα δυτικά ηπειρωτικά και από το απόγευμα καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, τη Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 7 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 12, στη Θράκη από 0 έως 8, στην Ήπειρο από 4 έως 14 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 4 έως 14, στη Στερεά από 6 έως 16 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 3 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 8 έως 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 15-17 βαθμούς και στην Κρήτη από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά δυτικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και βαθμιαία από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 11 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές μέχρι το μεσημέρι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στη Θράκη βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως μεσημέρι – απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο 24-01-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και στη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 25-01-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και από το βράδυ και στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά, που τη νύχτα θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά 6 με 7 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά 5 με 6, από το απόγευμα 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Για την ανάσα καλοκαιρίας, κάνει λόγο και ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, που θα έρθει μετά τις σημερινές αλλά περιορισμένες βροχοπτώσεις, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.



Πρόγνωση για τη Δευτέρα 26-01-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για την Τρίτη 27-01-2026

Στα κεντρικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.