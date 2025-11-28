Η χώρα δοκιμάζεται από την κακοκαιρία Adel, η οποία έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες σε πολλές περιοχές. Με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και προσοχή είναι επιτακτική.

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της Ελλάδας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, επηρεάζοντας κυρίως την Αττική, το Βόρειο Αιγαίο, τη Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα. Στο κέντρο της Αθήνας αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις.

Έντονες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Αττικής και κεραυνοί

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση: στο Ιόνιο και τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί στους 16–18°C, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά στους 18–20°C και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα στους 21–23°C.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (α.α. 6), που εκδόθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, επικαιροποιήθηκε βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων. Το σύστημα ADEL θα συνεχίσει να επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, ενώ το Σάββατο 29 Νοεμβρίου θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές θα είναι ιδιαίτερα έντονα, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Kαι η Λήμνος στο «στόχαστρο» της κακοκαιρίας

Σήμερα, Παρασκευή (28-11-25), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και έως αργά το απόγευμα στη Χαλκιδική, τις Σέρρες, το Κιλκίς και τη Θεσσαλονίκη,

στα νησιά του Ιονίου και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το μεσημέρι,

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου,

στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα και μετά.

Ο καταρράχτης των Τρικάλων



Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο, Σάββατο (29-11-25), έντονα φαινόμενα αναμένονται:

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι,

στα Δωδεκάνησα έως αργά το απόγευμα.

Για μια συνολική εικόνα της εξέλιξης του καιρού, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr), καθώς και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm για την Ελλάδα και την Ευρώπη.