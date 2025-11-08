Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Βροχές και καταιγίδες θα επικρατήσουν στο σκηνικό του καιρού, κυρίως στα δυτικά της χώρας από σήμερα, Σάββατο, με τα φαινόμενα να διαρκούν μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα.

Μάλιστα, την Παρασκευή, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ «κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Το Σάββατο μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Την Κυριακή από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Τη Δευτέρα

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία»

Τι λένε οι μετεωρολόγοι:

Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το «δυτικό υετικό μέτωπο» να κυριαρχεί.

Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.

Κολυδάς: «Σε ισχύ έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού»

Σε ισχύ έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής εμφανίζεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα. Οι αποχρώσεις πορτοκαλί–κόκκινες αντιστοιχούν σε ποσά 80 έως 120 mm (σε ορισμένες ορεινές περιοχές πιθανώς >130 mm) με βάση τα στοιχεία αθροιστικού υετού του» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θεόδωρος Κολυδάς:

⛈️ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

✅Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το “δυτικό υετικό μέτωπο” να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.… pic.twitter.com/W2MuHcvfOf — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 7, 2025

Τσατραφύλλιας: «Δύο Ιταλικές κακοκαιρίες θα δώσουν έντονα φαινόμενα και στη χώρα μας»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ανέφερε πως στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές, βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία και κυρίως οι παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου (δυτική και νότια).

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Καλημέρα!

Ένα βαρομετρικό χαμηλό από σήμερα το βράδυ μέχρι την Κυριακή, και ένα δεύτερο από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη 11/11, και τα δύο από την Ιταλία, θα προκαλέσουν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές, βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία και κυρίως οι παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου (δυτική και νότια).

Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκεται η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν σήμερα τη νύχτα στα δυτικά και μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν στα βόρεια.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και θα κρατήσουν τη θερμοκρασία λίγο υψηλά , ενώ αυξημένοι θα είναι και οι δείκτες υγρασίας.

Βροχές θα έχουν οι περισσότερες περιοχές».