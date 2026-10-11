Οι ηλιόλουστες μέρες του Οκτωβρίου θα αποτελέσουν σύντομα παρελθόν, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και παράλληλα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου να πλήξει όλη τη χώρα.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει την επέλασή της σήμερα Κυριακή την δυτική Ελλάδα με έντονες βροχές και καταιγίδες με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη δεν αναμένονται βροχές τις πρωινές ώρες.

Συγκεκριμένα στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης), τις Σποράδες και την Εύβοια αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 24 με 26 και στα ανατολικά τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Δευτέρα (12/10), βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός στη Θράκη, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει εκ νέου από την Τρίτη (13/10), καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί από τη βόρεια προς τη νότια Ελλάδα. Κατά τόπους, κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με την ψύχρα να γίνεται περισσότερο αισθητή την Τετάρτη (14/10). Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της ίδιας ημέρας.

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Ο καιρός σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Αναλυτικότερα για σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου ένα μέτωπο τοπικά ισχυρών βροχών και καταιγίδων θα διασχίσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας περισσότερο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στα δυτικά και βόρεια. Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη τις πρωινές ώρες ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσουν να εκδηλώνονται στα Επτάνησα, και σε αρκετά ηπειρωτικά τμήματα της Δυτικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα προοδευτικά θα επεκταθούν ανατολικότερα επηρεάζοντας πολλές ηπειρωτικά περιοχές, την Εύβοια και τις Σποράδες. Εξαίρεση αποτελεί η Θράκη που θα επηρεαστεί τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων πρωτίστως στα δυτικά και δευτερευόντως στα βόρεια τμήματα της χώρας. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Παράλληλα, ελαφρώς αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 26-28 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 25-27, στη Δυτική Ελλάδα από 15 έως 21-23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 26-28 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 22-24 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 25-27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με τις ίδιες εντάσεις.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονα. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.