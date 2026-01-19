Σε έντονα χειμωνιάτικο μοτίβο παραμένει ο καιρός στη χώρα, με το τσουχτερό κρύο και τον παγετό να διατηρούνται τουλάχιστον έως την Τρίτη (20/1). Παράλληλα, από το βράδυ της ίδιας ημέρας, αναμένεται αισθητή επιδείνωση, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές.

Στο «κάδρο» των έντονων φαινομένων βρίσκεται και η Αττική, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες κυρίως από την Τετάρτη (21/1).

Έντονο ψύχος και παγετός έως την Τρίτη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, το κύμα ψύχους θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως την Τρίτη (20/1), με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης αναμένονται τοπικές και γενικά ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ τις πρωινές ώρες θα εκδηλώνεται ισχυρός παγετός.

Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία ενδέχεται να υποχωρήσει ακόμη και στους -8 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε μεγάλες πόλεις της βόρειας Ελλάδας οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν από -5 έως -6 βαθμούς. Στα κεντρικά ορεινά οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ -4 και -2 βαθμών, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται το πρωί της Τρίτης (20/1).

Απότομη μεταβολή με ισχυρά φαινόμενα από το βράδυ της Τρίτης

Από το απόγευμα της Τρίτης (20/1) και κυρίως από το βράδυ, ο καιρός αλλάζει σημαντικά. Όπως εξηγεί ο Γιάννης Καλλιάνος, βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα μεταφέρει θερμές και υγρές αέριες μάζες, οι οποίες θα συγκρουστούν με το ψυχρό περιβάλλον που έχει εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Η σύγκρουση αυτή αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, από την Αττική και νοτιότερα. Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης (20/1) έως και την Τετάρτη (21/1) , προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Τι αναμένεται στην Αττική

Για την Αττική, από το βράδυ της Τρίτης (20/1) προβλέπεται αύξηση των βροχοπτώσεων, ενώ την Τετάρτη (21/1), αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ιδιαίτερα πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Πάρνηθα, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνει ότι οι πολύ ψυχρές και ξηρές αέριες μάζες των προηγούμενων ημερών δεν μπόρεσαν να δώσουν αξιόλογο υετό. Ωστόσο, από το βράδυ της Τρίτης (20/1) με την προσέγγιση του βαρομετρικού χαμηλού, αναμένεται αύξηση της υγρασίας και καλύτερη δυναμική υποστήριξη, γεγονός που θα οδηγήσει σε πιο έντονα και αξιόλογα φαινόμενα την Τετάρτη (21/1). Όπως επισημαίνει, η ΕΜΥ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο έκδοσης σχετικής προειδοποίησης.

🎯Η ΜΕΤΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

✅ Έχουμε ήδη εξηγήσει γιατί οι πολύ ψυχρές και ξηρές μάζες που ήρθαν από τα ΒΑ δεν είναι ικανές να προκαλέσουν αξιόλογο υετό (βροχές και χιονοπτώσεις) στην περιοχή μας. Αντίθετα , από την Τρίτη το βράδυ και καθώς πλησιάζει το βαρομετρικό… pic.twitter.com/u8FHCLO1BA — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 18, 2026



«Μπόλικες βροχές και χιόνια» από την Τρίτη το βράδυ

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτιμά ότι από το βράδυ της Τρίτης (20/1), βαρομετρικό χαμηλό, θα φέρει εκτεταμένες βροχοπτώσεις και πυκνές χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας.

Η εικόνα του Ιανουαρίου και η συνέχεια

Ο μετεωρολόγος Νίκος Κεντερές αναφέρει ότι, παρά τις τρεις ισχυρές ψυχρές εισβολές που καταγράφηκαν μέσα στον Ιανουάριο, τα χιόνια δεν ήταν πολλά, καθώς οι αέριες μάζες ήταν κυρίως ξηρές. Η τρίτη ψυχρή εισβολή αρχίζει να υποχωρεί από την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη (21/1) και την Πέμπτη (22/1) το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα φέρει πολλές βροχές και χιόνια στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Παράλληλα, πριν από το τέλος του μήνα, αναμένεται νέο βαρομετρικό χαμηλό, διατηρώντας τον Ιανουάριο ιδιαίτερα βροχερό.

Χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα και ηλιοφάνεια στις κορυφές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το φαινόμενο χιονοπτώσεων σε χαμηλά υψόμετρα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, την ώρα που στις υψηλότερες κορυφές του Ολύμπου επικρατεί ηλιοφάνεια. Το φαινόμενο εξηγείται από την κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας: στα ανώτερα στρώματα επικρατεί εξαιρετικά ξηρός αέρας με καθοδική κίνηση, που διαλύει τα νέφη, ενώ στα χαμηλότερα στρώματα η ατμόσφαιρα είναι κορεσμένη, ευνοώντας τις χιονοπτώσεις.

Πυκνή χιονόπτωση στην Πορταριά

Αναλυτική πρόγνωση καιρού από την ΕΜΥ

Ο καιρός σήμερα

Στα κεντρικά, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Εύβοια, αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία προβλέπονται ασθενείς χιονοπτώσεις κατά τόπους, ακόμη και σε πεδινές περιοχές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη, με χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με παγετό τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο ανατολικοί άνεμοι έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Ο καιρός την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σε πολλές περιοχές της χώρας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ο καιρός την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και στα θαλάσσια τμήματα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, εντονότερες στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Ο καιρός την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Στα δυτικά και στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.