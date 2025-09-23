Για επικίνδυνη κακοκαιρία που έρχεται το Σαββατοκύριακο και θα αλλάξει απότομα τον καιρό στη χώρα μας προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με ήπια δροσιά και βοριάδες μέχρι και την Πέμπτη σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή όμως, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι η δυτική, η κεντρική και η βόρεια Ελλάδα θα βρεθούν στο στόχαστρο έντονων φαινομένων, με βροχές και καταιγίδες, τα οποία πιθανότατα θα επιμείνουν και στις αρχές της νέας εβδομάδας.

Το βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί εκτιμάται ότι θα εγκλωβιστεί για αρκετές ημέρες στην περιοχή μας, δίνοντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό κακοκαιρίας. Έτσι, οι πρώτες βροχές του Φθινοπώρου θα είναι καταρρακτώδεις εντείνοντας τους κινδύνους για περιοχές της χώρας που αντιμετώπισαν πυρκαγιές στην περίοδο του καλοκαιριού.

Ο «εμποδιστής Ρεξ»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Ευρώπη διαμορφώνεται μια ατμοσφαιρική διάταξη γνωστή ως «εμποδιστής Ρεξ», η οποία ανατρέπει τη συνηθισμένη κυκλοφορία των συστημάτων και ευνοεί τον εγκλωβισμό ενός κύματος κακοκαιρίας πάνω από συγκεκριμένες περιοχές.

Το φαινόμενο αυτό, σε συνδυασμό με τις πολύ θερμές θάλασσες και τις ψυχρές αέριες μάζες που κατεβαίνουν από βορρά, τροφοδοτεί την κακοκαιρία και την κάνει εντονότερη. Έτσι, χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και τα Βαλκάνια θα βρεθούν αντιμέτωπες με ισχυρά φαινόμενα, τα οποία σταδιακά αναμένεται να επηρεάσουν και τη χώρα μας.