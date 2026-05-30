Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έχει εξαπλωθεί στην Ευρώπη από τα μέσα του φετινού Μαΐου, όπως όλα δείχνουν αναμένεται να κινηθεί και προς την Ελλάδα.

Το καλοκαίρι πρόκειται να εισέλθει με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικότερα, από την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (01/06) το θερμόμετρο στη χώρα μας θα δείξει πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Προς το παρόν, η Ελλάδα δεν έχει επηρεαστεί από το θερμικό κύμα, το οποίο σαρώνει την Ευρώπη εδώ και ημέρες. Δεν πρόκειται απλώς για ανεβασμένες θερμοκρασίες, καθώς στην Βρετανία και στην Γαλλία έχουν σημειωθεί 18 θάνατοι.

Πρόκειται, λοιπόν, για έναν «φονικό» καύσωνα, με τους ντόπιους, αλλά και τους τουρίστες στις δυτικές χώρες να ψάχνουν να βρουν τρόπους για να δροσιστούν.

Έρχεται ο καύσωνας και στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF δείχνει αυξημένες τις πιθανότητες να υπάρξει και μια νέα θερμή εισβολή σε μεγάλο τμήμα της νοτιοανατολικής Ευρώπης και συνεπώς και στη χώρα μας. Πέρα από την Ελλάδα, επηρεάζονται τα Βαλκάνια και πολλές χώρες της ανατολικής Μεσογείου.

Οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα μεταφερθούν προς την Ελλάδα, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για αυξημένες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει πάνω από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες που προβλέπονται για την εποχή.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, αλλά και σε κλειστές πεδινές περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Φυσικά, αυτό το κύμα καύσωνα δεν θα κρατήσει για πάντα, αλλά οι μετεωρολόγοι μιλούν για έναν χρονικό ορίζοντα δέκα ημερών.

Συναγερμός σε Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία

Στην Μεγάλη Βρετανία έχει σημάνει συναγερμός, καθώς οι Αρχές ήδη μετρούν 11 νεκρούς από τον καύσωνα.

Το θερμόμετρο έδειξε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου στους Κήπους του Κιου στο Λονδίνο, πράγμα πρωτόγνωρο για την χώρα. Σημειώνεται πως καταρρίφθηκε το προηγούμενο ρεκόρ του Μαΐου του 1922 με τους 32,8 βαθμούς Κελσίου.

Στη Γαλλία έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον επτά άνθρωποι από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη δυτική χώρα. Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, ένας άνθρωπος κατέρρευσε ενώ αθλείτο στο Παρίσι, ενώ ένας άλλος στη Λυών «έφυγε» κάτω από παρόμοιες συνθήκες.

Το θερμόμετρο στη Γαλλία έδειξε τους 39 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας αναστάτωση σε ντόπιους και τουρίστες. Πολλά είναι τα διαμερίσματα στη γαλλική πρωτεύουσα που έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής.

Τέσσερις ιταλικές πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας του καύσωνα

Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε από την περασμένη Πέμπτη τις μεγάλες πόλεις της χώρας Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τορίνο σε κόκκινο συναγερμό, ή στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου 3, εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα.

Οι θερμοκρασίες, ασυνήθιστα υψηλές για τα τέλη Μαΐου, αναμένεται να φτάσουν έως και τους 33 ° C στο Τορίνο, μια αλπική πόλη στη βόρεια Ιταλία, τους 32 ° C στη Φλωρεντία και την Μπολόνια (αλλά η αίσθηση είναι 35 ° C) και τους 31 ° C στη Ρώμη (με αίσθηση 33 ° C), στη νοτιοκεντρική Ιταλία.

Το επίπεδο 3 υποδηλώνει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης (καύσωνας) που είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία δραστήριων ατόμων χωρίς υποκείμενη νόσο, και όχι μόνο σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι, τα πολύ μικρά παιδιά και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες», εξήγησε το υπουργείο Υγείας.

Ρεκόρ ζέστης στην Πορτογαλία για μήνα Μάιο με 40,3 βαθμούς Κελσίου

Η Πορτογαλία σημείωσε ένα νέο ρεκόρ ζέστης για μήνα Μάιο, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 40,3 βαθμούς Κελσίου, η οποία καταγράφηκε χθες Τετάρτη στη Μόρα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η Πορτογαλική Μετεωρολογική Υπηρεσία διευκρινίζοντας πως το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών Κελσίου ήταν τον Μάιο του 2001.

Η χώρα της ιβηρικής χερσονήσου πλήττεται επίσης από ένα κύμα πρώιμης ζέστης, με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, όπου θερμοκρασίες αυξημένες σε μη φυσιολογικά επίπεδα παρατηρούνται από τις αρχές της εβδομάδας, ιδίως στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Πορτογαλίας, η χώρα αντιμετωπίζει από την 20η Μαΐου κύμα καύσωνα, το οποίο υπάρχει «πολύ μεγάλη πιθανότητα» να συνεχιστεί έως τις αρχές Ιουνίου.

«Το τωρινό κύμα ζέστης θα μπορούσε να είναι εκείνο με τη μεγαλύτερη διάρκεια (…) και τη μεγαλύτερη ένταση για τον μήνα Μάιο», προειδοποίησε σε ένα δελτίο Τύπου το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Το μεγαλύτερο μέρος της πορτογαλικής επικράτειας τέθηκε σε «κίτρινο συναγερμό» χθες και σήμερα λόγω αυτού του επεισοδίου επίμονης ζέστης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας Άνα Πάουλα Μάρτινς.

Η πρόγνωση του καιρού στην χώρα μας για σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ανατολικά ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το απόγευμα στα ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στην Πελοπόννησο, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος με αραιές νεφώσεις στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 26 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Στα βόρεια από δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 31 Μαΐου

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.