Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και συγκεκριμένα ως την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Ενδεικτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέρχονται στους 38-40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 41-42 βαθμούς Κελσίου.

Στους παρακάτω προγνωστικούς χάρτες του meteo παρουσιάζεται η απόκλιση της θερμοκρασίας των αερίων μαζών σε ύψος 1500 μέτρων από τη μέση στάθμη της θάλασσας το Σάββατο 22/08 και την Τρίτη 25/08. Όπως φαίνεται, οι αέριες μάζες στη χώρα μας θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Live πορεία της θερμοκρασίας:

«Κλείδωσε η εμμονική ζέστη»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για εμμονική ζέστη που «κλείδωσε» στη χώρα και φαίνεται να αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Τα τοπικά 40αρια θα πλήξουν Κεντρική Μακεδονία ,Θεσσαλιά, Φθιώτιδα και Βοιωτία και κυρίως αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Παρατεταμένη ζέστη στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου»

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολύδας εξηγεί το παρατεταμένο επεισόδιο ζέστης που πλήττει την χώρα σε ανάρτησή του με αναλυτικούς πίνακες.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 με 39 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 και, τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 και στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 23 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια κατά τόπους 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς, και στη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για Δευτέρα 24 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά προσήνεμα ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 25 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρεια ορεινά πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.