Κύμα κακοκαιρίας σαρώνει την τελευταία ώρα το λεκανοπέδιο της Αττικής, μετατρέποντας τους δρόμους της πρωτεύουσας σε ποτάμια. Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται και στον Πειραιά, με αποτέλεσμα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους να δυσχεραίνει από τις νεροποντές.

Τον κώδωνα του κινδύνου για την Αττική έκρουσε ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του στο Facebook. Όπως αναφέρει: «Σύμπλεγμα καταιγίδων… μπουκάρει” στην Αττική. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή για το επόμενο τρίωρο».

Από την ισχυρή καταιγίδα μάλιστα, που είναι ήδη σε εξέλιξη στην Αθήνα, έχουν ακινητοποιηθεί οχήματα και λεωφορεία στην λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, με τους οδηγούς να μην μπορούν να συνεχίσουν, λόγω της περιορισμένης ορατότητας που προκαλεί η δυνατή νεροποντή.

Δείτε Live εικόνα από την κάμερα της Ζούγκλας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς:

Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος του Μορέα

Αντίστοιχα φαινόμενα συμβαίνουν και στη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας καταστροφές, υπερχείλιση ποταμών, πλημμύρες και σωρεία προβλημάτων σε δρόμους, με σημαντικότερη την πλημμύρα στον αυτοκινητόδρομο του «Μορέα» στο τμήμα από την Καλαμάτα έως και την Τρίπολη, που έκλεισε από υπερχείλιση ρέματος με αρκετά οχήματα να έχουν παγιδευτεί και τους οδηγούς ή τους επιβαίνοντες να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Η κακοκαιρία που πλήττει από χθες, Κυριακή (9/11) τους νομούς Αρκαδίας και Μεσσηνίας έχει προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στο οδικό κομμάτι που συνδέει τους δυο νομούς. Στο σημείο πραγματοποιείται επιχείρηση απάντλησης υδάτων από τις Αρχές. Στην Κορινθία και την Αργολίδα έπεσε χαλάζι και προκάλεσε καταστροφές στις καλλιέργειες.

Στο επίκεντρο επικίνδυνων φαινομένων Πρέβεζα, Βόνιτσα και Φιλιππιάδα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε τη νύχτα τη Δυτική Ελλάδα, με τη Φιλιππιάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι κάτοικοι της περιοχής «πέρασαν δύσκολες στιγμές» εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας, που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε σπίτι της περιοχής, το νερό από παραπόταμο πέρασε πάνω από το τσιμεντένιο τοιχίο και εισέβαλε στο εσωτερικό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. «

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων σε Πρέβεζα και Βόνιτσα. Παρά την ένταση των φαινομένων, όπως ανέφεραν οι πυροσβέστες, «οι ζημιές είναι περιορισμένες σε σχέση με το μέγεθος της κακοκαιρίας».

Σύμφωνα με το επικαιροποιημενο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα φαινόμενα θα κινηθούν σταδιακά ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Αττική, μέχρι αργά το απόγευμα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μεγάλα ύψη βροχής και επικίνδυνες καταιγίδες, ενώ από την Τρίτη (11/11) αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Ο κεντρικός δρόμος στην Παλαιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε και χρειάστηκε η συνδρομή μηχανημάτων του Δήμου Ζηρού για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, με την περιοχή να πλήττεται από συνεχείς αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες.

Υπόγεια πλημμύρισαν και οι δρόμοι ήταν αδιάβατοι με τους κατοίκους να καλούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία ζητώντας βοήθεια.

Σε κάποια σημεία έπεσαν δέντρα δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία.

Το έκτακτο δελτίο καιρού παραμένει σε ισχύ μέχρι το βράδυ, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για συνεχόμενες βροχοπτώσεις και δυσμενείς οδικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους οδηγούς που κινούνται στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς το οδοστρώμα παραμένει ολισθηρό και επικίνδυνο.

Κλειστά τα σχολεία στη Μεγαλόπολη

Η Πελοπόννησος βρίσκεται στο μάτι της κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συναγερμό, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία με συσσώρευση υδάτων.

Με απόφαση του Δημάρχου Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, λόγω της κακοκαιρίας, τα σχολεία της Μεγαλόπολης θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας για σήμερα Δευτέρα (10/11).

Ο νέος συναγερμός από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες ως εξής:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.