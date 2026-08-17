Τα πρώτα στοιχεία για τον επερχόμενο χειμώνα του 2026-2027 φέρνει στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο εποχικό μοντέλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF). Η γενική εικόνα για την Ευρώπη, αλλά και για τη χώρα μας, προδιαγράφει μια εποχή με θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο και περιορισμένη έκταση χιονοπτώσεων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται βίαια, παροδικά ξεσπάσματα κακοκαιρίας.

Η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας φαίνεται να καθορίζεται από ένα ισχυρό αντικυκλωνικό σύστημα πάνω από τη Βόρεια Αμερική. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να λειτουργήσει ως «ντόμινο», επηρεάζοντας τον Ατλαντικό και φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στον καιρό της Γηραιάς Ηπείρου.

Κυρίαρχο το δυτικό ρεύμα στην Ευρώπη

Το βασικό χαρακτηριστικό της νέας εποχικής πρόγνωσης είναι η εγκαθίδρυση χαμηλών πιέσεων στη βόρεια και βορειοδυτική Ευρώπη. Αυτή η διάταξη δημιουργεί έντονη διαφορά πίεσης μεταξύ του ευρωπαϊκού βορρά και του νότου, ενισχύοντας τους δυτικούς ανέμους.

Αποτέλεσμα αυτής της ροής είναι η μεταφορά σχετικά θερμών και ήπιων αέριων μαζών από τον Ατλαντικό προς το μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου. Αν και οι ψυχρές εισβολές από τα βόρεια δεν θα απουσιάζουν – κυρίως για τις βορειοδυτικές χώρες – το μοντέλο του ECMWF τις αντιμετωπίζει ως παροδικές διαταραχές μέσα σε ένα κατά βάση ήπιο χειμερινό τρίμηνο.

Ο «χάρτης» των χιονοπτώσεων

Σε ό,τι αφορά τον «λευκό επισκέπτη», οι προβλέψεις αποτυπώνουν μια μάλλον φτωχή χρονιά για μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Στον χάρτη εποχικής ανωμαλίας, δυτική, κεντρική και νότια Ευρώπη καταγράφουν αρνητικές τιμές, δείχνοντας λιγότερες χιονοπτώσεις από το κανονικό.

Ο ευρωπαϊκός βορράς, η βορειοανατολική Ευρώπη και ορισμένοι ορεινοί όγκοι της κεντρικής ηπείρου αναμένεται να δεχτούν τις μεγαλύτερες ποσότητες χιονιού.

Τι προβλέπεται για την Ελλάδα

Η χώρα μας, ευρισκόμενη στο νότιο άκρο αυτής της εκτεταμένης ζώνης, αναμένεται να επηρεαστεί άμεσα από τη δυτική ροή. Αυτό μεταφράζεται σε έναν χειμώνα όπου οι ήπιες αέριες μάζες θα έχουν τον πρώτο λόγο, διατηρώντας τον υδράργυρο σε επίπεδα υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή.

Σχετικά με τα χιόνια στην Ελλάδα, το εποχικό σήμα είναι από ουδέτερο έως αρνητικό. Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να είναι γεωγραφικά περιορισμένες και επεισοδιακές, εστιάζοντας κυρίως στα ορεινά, όποτε κάποια βαρομετρικά χαμηλά καταφέρουν να κινηθούν νοτιότερα.

Ο κίνδυνος των ακραίων ψυχρών εισβολών

Παρά τη γενική εικόνα καλοκαιρίας, οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: ένας μέσος ήπιος χειμώνας δεν ακυρώνει την πιθανότητα ισχυρών χιονοκακοκαιριών. Η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας αφήνει «παράθυρα» για ξαφνικές καθόδους πολικών αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια.

Έτσι, είναι πολύ πιθανό η Ελλάδα να βιώσει μεγάλα διαστήματα υψηλών θερμοκρασιών, τα οποία θα διακόπτονται από ολιγοήμερες, αλλά σφοδρές και επικίνδυνες κακοκαιρίες.

Φυσικά, τα εποχικά μοντέλα δείχνουν τάσεις και δεν αποτελούν ημερήσιες προγνώσεις. Όσο θα πλησιάζουμε προς τον Δεκέμβριο, η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων θα ξεκαθαρίζει, δίνοντας μια πιο ασφαλή και λεπτομερή εικόνα για τις «διαθέσεις» του φετινού χειμώνα.